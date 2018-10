Truffa ad Anzano. Si fingono tecnici per introdursi in casa e lo derubano. Vittima un 83enne residente in via Galgina.

Truffa ad Anzano: i malviventi derubano un 83enne

E’ un metodo sempre più gettonato dai truffatori, quello di fingersi tecnici incaricati dalle aziende erogatrici dei principali servizi per abbindolare e derubare il malcapitato di turno. Sempre più spesso le vittime preferite dai delinquenti per i raggiri sono gli anziani. L’increscioso episodio è avvenuto martedì scorso, 23 ottobre, in tarda mattinata. Dopo aver ingannato l’uomo che era in casa, i due sono riusciti a fuggire con circa 800 euro.

