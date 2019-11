Truffe ad Arosio. Dopo gli episodi avvenuto a danno dei residenti, il sindaco Alessandra Pozzoli ha deciso di pubblicare la lettera di una donna truffata.

Truffe ad Arosio una vittima scrive al sindaco

“Ritengo doveroso raccogliere la richiesta di una signora che è stata, sua malgrado, protagonista di uno dei furti e che mi ha chiesto di rendere pubblica la vicenda, affinché nessuno possa trovarsi a dover raccontare una storia come la Sua.

Ringrazio questa cittadina coraggiosa, con la speranza che le persone disoneste e che osano giocare sulla buona fede degli altri non abbiano a trovare mai più terreno fertile per la loro odiosa e subdola astuzia”, ha spiegato il primo cittadino.

“Le mie gambe tremano ancora”: il racconto