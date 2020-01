Ubriaco in piazza a Cantù. E’ stato trasportato in ospedale in codice giallo.

Ubriaco a Cantù

L’ambulanza della Croce rossa di Cantù è stata allertata intorno alle 3.59 per un uomo di 30 anni, residente a Cucciago. A causa del notevole quantitativo d’alcol ingerito è stato trovato, in piazza Garibaldi, in stato soporoso dai sanitari. Immediato il ricovero in ospedale citadino in codice giallo (media gravità).