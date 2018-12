Uc Costamasnaga premiata a Lecco.

Tanti premiati alla festa della Fci di Lecco. Sabato pomeriggio tutti alla sala Ticozzi di Lecco per la premiazione di fine stagione della federciclismo lecchese. Ampio spazio dedicato all’Uc Costamasnaga, con la società masnaghese, che ha ritirato il premio per aver vinto per il terzo anno consecutivo il Meeting nazionale Giovanile, quest’anno ad Andalo. A ritirare l’ambito riconoscimento il presidente Egidio Mainetti, con il ds Antonio Usuelli ed una folta pattuglia di giovani ciclisti del Costa.

Le parole del presidente

“Dico solo grazie a questi giovani ciclisti che mettono in campo sempre tanto impegno; ai genitori perché affidano i loro figli a noi, agli sponsor, e tutti coloro che lavorano all’interno del sodalizio masnaghese”, ha dichiarato il presidente Mainetti. Premiati anche Pietro Valsecchi (campione provinciale strada e crono Esordienti I anno), Gabriele Raveglia (c.pro. strada Esordienti II anno), Riccardo Santamaria (c.prov. Allievi), Alessandro Castagna (c.prov. Esordienti II anno crono), Giorgia Asia Peroli (c.prov. mtb Esordienti II anno). Spazio al Baby Challenger strada e mtb. L’ Uc Costamasnaga premiata come miglior società classificata nella specialità strada, giungendo terza in quella riservata alla mtb. Questi gli atleti premiati.

Gli atleti premiati

Strada. G1 (7 anni) 1.Samuele Sanna (campione provinciale), 2. Alessio Pica.

G2 (8 anni): 1. Riccardo Carsaniga (campione provinciale), 3. Cristiano Saracino.

G3 (9 anni): 1. Massimo Sava (campione provinciale), 2. Andrea Colombo. Femmine: 1. Ginevra Pozzi (c.prov); 2. Sofia Colombo

G4 (10 anni): 1. Filippo Colella (c.prov); 2. Daniele D’Addato, 3. Ivan Caldarella. Femmine: 1. Matilda Seregni (c.prov).

G5 (11 anni): 1. Stefano Fagioli (c.prov), 2. Gabriele Tirotto, 3. Riccardo Fumagalli ed Alessandro Sava. Femmine: 1. Letizia Cavalli (c.prov).

G6 (12 anni): 1. Simone Pica (c.prov), 2. Simone Panzeri, 3. Tommaso Pozzi e Lorenzo Berton. Femmine: Allegra Agostino (c.prov).

BABY CHALLENGER MTB

G2: 3. Lorenzo Arrigoni. Femmine: 2. Leda Fontanelli, 3. Nicole Lombardini.

G3 femmine: 1. Ginevra Pozzi (c.prov); 2. Sofia Colombo

G4: 1. Alessandro Meneghetti (c.prov); 2. Martino Cescato. Femmine: 3. Matilda Seregni

G5: 3. Mattia Busiello. Femmine: 2. Letizia Cavalli

