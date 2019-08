Domenica, 4 agosto, mentre affrontava la Cresta del Brouillard sul Monte Bianco ha perso la vita il giovane alpinista Elia Baraldi. A soli 19 anni è morto precipitando dalla montagna per cause ancora in fase di accertamento.

Ultimo saluto all’alpinista Elia Baraldi

Il corpo di Elia, per volere della famiglia, è stato stato cremato in Valle D’Aosta ma domani, sabato 10 agosto, amici e parenti potranno dargli l’ultimo saluto durante un cerimonia funebre laica che si terrà al cimitero di Arcellasco alle 14.30. In questo luogo infatti, dove Elia è nato e cresciuto, riposeranno le sue spoglie.

