Ecco che cos’è successo nella notte tra il 19 e il 20 luglio e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Diversi malori

Il primo malore si è verificato a Turate intorno alle 22, protagonista un uomo di 49 anni. In seguito è stato trasportato con condice verde all’ospedale. Ambulanze anche a Erba per soccorrere una persona di 40 anni, a Cernobbio per una 18enne e a Tavernola per un 40enne.

Altri interventi

Da segnalare poi a Grandate un investimento pedone, clicca qui per i dettagli. Infine un’aggressione a Como, lungo via Trento. Ferito un giovane di 18 anni, sul posto la Cri di Como che è stato trasportato in codice giallo al Sant’Anna.

