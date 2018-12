Una mattinata di passione per i comaschi quella di oggi, domenica 30 dicembre. In una giornata anomala per l’inverno ormai iniziato, tra cielo azzurro e una temperatura mite, Como si è svegliata sferzata dal vento che ha portato danni in città e in provincia.

Vento forte nel Comasco: danni a Sant’Agostino

Da questa mattina presto il vento soffia tra i 50 e i 75 km/h sulla città di Como, con picchi fin oltre gli 80 km/h registrati nelle stazioni di Centro Meteo Lombardo installate a Sagnino e all’Università Insubria. Una situazione annunciata dall’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile per vento forte e incendi boschivi sulla nostra provincia.

Nella prima parte della giornata i Vigili del Fuoco hanno risposto ad oltre 30 chiamate di emergenza per tegole, cornicioni e intonaci pericolanti ma anche per alberi sradicati e rami caduti. Interventi che sono stati richiesti per la maggior parte a Como città, in cintura e nell’erbese. Una mattinata impegnativa insomma per i Vigili del Fuoco comaschi che si è conclusa con un incendio boschivo a Cavallasca.

Incredibile un video che è arrivato in redazione da un lettore e che mostra la zona di Sant’Agostino, sul lungolago di Como, sferzata dal vento. Diverse le auto danneggiate parcheggiate in quest’area: alcuni motorini infatti sono stati buttati a terra dalle raffiche così come tavolini e sedie dei bar.

Albero caduto a Olgiate Comasco

Anche in provincia le cose non sono andate diversamente. A Olgiate Comasco infatti il forte vento ha sradicato un albero in via Terragni, poco lontano da via Milano. Anche in questo caso sono intervenuti i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza la zona e soprattutto la casa sulla quale l’albero è caduto.

Grossi danni anche nell’Erbese

Mattinata impegnativa per i soccorritori anche nell’Erbese. Anche qui, a Erba, intorno alle 11 è crollato in strada sotto il peso delle raffiche di vento un imponente albero che si trovava all’interno del giardino del vicesindaco della città e deputata della Lega Erica Rivolta.

A Pusiano invece, come è possibile vedere dal sito ufficiale del Comune, l’Amministrazione ha vietato il transito nei pressi del parco di Palazzo Beauharnais in quanto a causa del forte vento alcuni accessori delle coperture degli edifici circostanti sono in precarie condizioni. Senza corrente inoltre alcune zone di Longone, Canzo ed Eupilio.

Per le vostre segnalazioni, potete scriverci a giornaledicomo@gmail.com.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU