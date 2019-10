Vigili del fuoco chiamati a intervenire questa notte a Erba e a Como.

Un incendio e un incidente

I Vigili del fuoco sono intervenuti questa notte prima in via Dante a Erba, per l’incendio di un tetto e poi, poco dopo mezzanotte, a Como in piazza Santa Teresa. Qui i soccorsi sono stati chiamati a intervenire per un incidente stradale, per un’autovettura che si è schiantata contro un palo della luce. In entrambi i casi i Vigili del fuoco si sono adoperati per la messa in sicurezza della scenario dell’incidente.