Violenza alla ex moglie, un uomo è stato allontanato da casa dai Carabinieri di Fino Mornasco.

Violenza alla ex moglie: allontanato da casa

Ieri mercoledì 2 agosto, i Carabinieri della Stazione di Fino Mornasco hanno dato esecuzione ad un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Como. Un uomo di nazionalità moldava, P.V. di anni 34, di Fino Mornasco è accusato di aver messo in atto comportamenti violenti nei confronti della ex moglie. Minacce e lesioni personali subìti per mesi, poi la donna ha deciso finalmente di rivolgersi ai Carabinieri che hanno immediatamente attivato gli accertamenti di riscontro, ricostruendo in breve ogni episodio delittuoso. La risposta dell’Autorità Giudiziaria è stata immediata ed ha posto fine ad una situazione divenuta insostenibile.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU