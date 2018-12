Le telecamere di “Chi l’ha visto?” sono state a Saronno, in provincia di Varese, e in particolare alla stazione di Saronno Sud dove si è consumata la violenza nei confronti di una ragazzina di 16 anni. Per quell’abuso è finito in carcere un 22enne, residente a Rovello Porro. Lui è Domenico Zamattia Casalino. Si è scoperto però che la giovane non è l’unica vittima del giovane. A riporta la notizia è Settegiorni.it.

Violenza in stazione a Saronno, spunta un’altra vittima

C’è un’altra ragazza che ha raccontato di essere stata vittima di un abuso sempre da parte del 22enne. La violenza risale al 2016. Si erano conosciuti tramite Facebook, poi la violenza era avvenuta in un parco a pochi passi dagli amici che non sono intervenuti in suo soccorso. Il giorno dopo la ragazza ha deciso di parlare con l’amica che però non ha creduto alle sue parole.

LEGGI QUI TUTTI I DETTAGLI SU QUESTA TERRIBILE VICENDA