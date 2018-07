Violenza sessuale sulla cuginetta di 11 anni. Il terribile episodio sarebbe avvenuto mentre la bambina era ospite a casa sua in provincia di Como.

Violenta la cugina di 11 anni comasco accusato di violenza sessuale

L’accusato è un ventenne per il quale si è appena aperto il processo presso il Tribunale dei Minorenni di Milano per violenza sessuale aggravata, commessa quando aveva 17 anni. Stando a quanto ricostruito dalle indagini dei Carabinieri che hanno portato al rinvio a giudizio del giovane, la bambina sarebbe stata violentata e minacciata durante l’estate tra la quinta elementare e la prima media, nel 2015.

Gli zii erano fuori casa

In quel momento gli zii erano usciti per andare a fare la spesa, così il ragazzino avrebbe convinto la cuginetta a salire nella sua cameretta, dove avrebbe abusato sessualmente di lei. La bimba sarà ora sottoposta a perizia per valutare la sua capacità di rendere testimonianza a processo. La prossima udienza è prevista per il 4 ottobre prossimo. A riportare la notizia è l’Ansa.

