Volontari Antincendio Boschivo, inaugura domani sabato 27 ottobre la nuova sede al centro civico.

Inaugura domani, sabato 27 ottobre, la nuova sede del gruppo Volontari Antincendio Boschivo nei locali del centro civico Livatino. L’inaugurazione è stata fissata a un anno esatto dallo scoppio del rogo nei boschi, divampato il 27 ottobre 2017. La novità era stata annunciata dall’Amministrazione comunale nei mesi scorsi, che ha riportato il gruppo in paese dopo 10 anni ad Albavilla. A breve, Tavernerio firmerà inoltre una convenzione con il gruppo per i servizi di Protezione civile nell’accordo con il comune di Albese.

Il gruppo Volontari Antincendio Boschivo avrà una nuova sede e un luogo per il ricovero di mezzi e attrezzature al Livatino di via Risorgimento e potrà usare i garage sotto l’Istituto comprensivo «Don Milani». L’inaugurazione avverrà alle 15, alla presenza delle autorità. Seguirà dimostrazione delle nuove attrezzature in dotazione e rinfresco per tutti.