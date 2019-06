Si parlerà anche di alimentazione e di salute nella nuova edizione di Parolario a Como. La kermesse prenderà il via giovedì prossimo 20 giugno con l’inaugurazione alle 17 nella prestigiosa sede Villa Olmo e proprio in questa occasione ci sarà la presentazione del libro “Gusto&Salute” del Dottor Marco Missaglia.

Parolario sale il sipario sul libro del dottor Missaglia

Alle ore 18.30 al punto ristoro Temporary Bistrot il medico lecchese, specialista in Scienza dell’alimentazione e dietologia incontrerà, il pubblico illustrando il rapporto tra alcuni alimenti e il nostro stato di salute. Ci sarà poi un buffet offerto ai partecipanti dal Cultural Frame of Food (associazione voluta e fondata dal compianto Prof. Alfredo Vanotti) con cibi salutistici.

“Gusto&Salute”

Il libro, realizzato e presentato in occasione di Expo 2015, presenta un ideale alfabeto con le curiosità sugli alimenti e il loro valore salutistico.

Di questi contenuti il dott. Missaglia abitualmente parla in occasione delle trasmissioni televisive a tema su Raiuno come “Buono a sapersi” e “Prova del cuoco” a cui viene invitato come esperto, così come anche durante le puntate di Angoli.