Age Verde è una realtà sempre più radicata e attiva sul territorio erbese. L’azienda florovivaistica di Ignazio Maccioni, specializzata in floral design anche quest’anno, infatti, sarà protagonista della Mostra dell’Artigianato.

Age Verde alla Mostra dell’Artigianato di Erba

Appuntamento, dunque, all’importante rassegna fieristica ospitata tradizionalmente da Lariofiere a Erba. «L’edizione 2019 della manifestazione avrà luogo dal 26 ottobre al 3 novembre – spiega Elisabetta Maccioni che sorprendiamo nei padiglioni espositivi mentre allestisce lo stand – noi ci troveremo all’ingresso del padiglione A e contiamo di accogliere clienti vecchi e nuovi, oltre a tanti curiosi».

Floral design, composizioni dal vivo

Durante la manifestazione Ignazio e il suo staff daranno vita ad alcune dimostrazioni dal vivo. «Sempre aggiornato e in linea con le ultime tendenze – spiega ancora Elisabetta – mio padre mostrerà al pubblico cos’è il floral design. Realizzerà infatti davanti agli occhi del pubblico alcune composizioni che poi potranno essere toccate con mano da tutti i curiosi».

Idee regalo allo stand

Non solo, allo stand di Age Verde sarà anche possibile effettuare acquisti. «Avremo candele e oggettistica varia, oltre a tante composizioni pronte per la vendita. Creazioni che potranno dunque trasformarsi in interessanti idee regalo, utili per esempio da mettere sotto l’albero di parenti e amici. Non solo, avremo anche un ricco assortimento di idee perfette per gli sposi».

Non solo sposi

Nell’ambito della Mostra dell’Artigianato, per il primo anno, avrà luogo la rassegna “Non solo sposi”. «Un appuntamento dedicato a tutte le coppie che intendono convolare a nozze, ma non solo» precisa Betty. «Nel padiglione C di Lariofiere troveranno spazio tutti gli stand degli addetti ai lavori: fotografi, wedding planner, bomboniere, agenzie viaggio e così via. Ci saremo idealmente anche noi, anche se fisicamente posizionati nel padiglione A. Agli sposi, infatti, Age Verde può proporre allestimenti completi per cerimonie, oltre a un servizio di organizzazione completa del matrimonio grazie al wedding planner. Naturalmente, le proposte in esposizione durante l’evento saranno perfette anche per tutti coloro che scelgono di fare passi diversi dal matrimonio, ma ugualmente indirizzati verso la convivenza».

Informazioni e indirizzo

Per ogni informazione Age Verde si trova in via Roma, 30 a Lurago d’Erba.

Per informazioni, tel 349.0780665, oppure info@age-group.it.

