La Mottolino Fun Mountain lancia la stagione invernale 2019-20: sguardo al passato e attenzione al territorio per interpretare ancor meglio il futuro olimpico! Si terrà il 7 dicembre, la festa di inizio inverno della Mottolino dal tema Back in the Days: per l’occasione ospiti speciali Alberto Tomba e Giorgio Rocca A seguito dell’apertura degli impianti del 30 novembre, la ski area Mottolino di Livigno si prepara al primo evento della stagione. L’appuntamento, per tutti gli appassionati della neve, ma non solo, sarà sabato 7 dicembre per una giornata densa di emozioni!

Back in the Days

Il programma prenderà il via dalle 13 nell’incantevole cornice del Camanel di Planon, il rifugio sulle piste, che ospiterà l’attesissimo lancio della Capsule Collection di Mottolino. L’idea, nata dalla giovane Fashion Designer di Livigno, Ilaria Leoni, ha portato nel corso degli ultimi mesi allo sviluppo di una linea di abbigliamento che rimanda ai tempi passati, a quello stile anni ‘80, indissolubile ed affascinante che arricchisce l’atmosfera delle nostre montagne innevate. Il progetto si contraddistingue dal resto dei capi Mottolino Clothing per una marcata espressione vintage che coniuga tempo e materia prima, nel rispetto dell’ambiente. “Back in the Days” è anche una collezione a km 0 ideata e prodotta sulle nostre Alpi: i capi, infatti, sono stati realizzati presso il Maglificio Reit in Valfurva, a pochi chilometri da Livigno. Con questa nuova linea, la Mottolino vuole offrire un prodotto dalla qualità ricercata nella scelta dei materiali e design pulito per affrontare qualsiasi tipo di situazione in città e sulle piste, rievocando il passato. La festa continuerà, poi, dalle 16 al Kosmo, l’apres-ski alla partenza della telecabina Mottolino, che, nel corso degli ultimi anni si sta affermando come un must per gli amanti della musica e del divertimento. Qui, proseguirà la festa con la prima apparizione del cast artistico del Mottolino che, appunto dal 7 dicembre in poi, animerà la ski area con performance artistiche da lasciare sbalorditi.

Con Tomba e Rocca

Al Kosmo, durante l’apres-ski, tutti gli amanti dello sci, potranno incontrare i due special guest di questa grande giornata: Alberto Tomba, che ha scritto pagine importanti della storia dello sci mondiale, e il livignasco plurimedagliato Giorgio Rocca. Lancio di stagione intenso di emozioni, dunque, alla Mottolino che ha deciso di inaugurare in maniera speciale la prima stagione invernale da futura sede olimpica: una rievocazione del passato per scrivere al meglio le pagine future dello sci e dello snowboard freestyle nei prossimi anni!