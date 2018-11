Torna «Artigianato e dintorni».

Nella prestigiosa sede del Palazzo Storico delle Esposizioni di Mariano Comense (via Matteotti 8/10) in provincia di Como è già Natale.

Oltre 18.000 persone hanno visitato i tre piani espositivi nell’ultima edizione e il binomio «artigianato-idea regalo di Natale» si è attestato come punto di forza della mostra-mercato, che quest’anno è in calendario il 16-17-18 e 23-24-25 novembre prossimi.

“Artigianato e dintorni” raddoppia l’appuntamento a Mariano Comense

La mostra mercato presenterà artigianato da tutto il mondo, oggettistica e articoli regalo, prodotti artistici e creativi, abbigliamento e arredo casa, sciarpe e tessuti, prodotti per la casa, ceramiche, manufatti handmade e arte creativa, confezioni e gastronomia natalizia, sapori del prodotto tipico italiano.

Con i suoi oltre 85 espositori e un allestimento natalizio l’evento proporrà le più diverse idee regalo e di tendenza e le proposte per il Natale.

E’ anche a misura di bambino e passeggiando tra gli stand si possono trovare burattini in gomma piuma che si animano con momenti di spettacolo, piccoli droni oggi tanto di tendenza, spazio truccabimbi e non mancherà Babbo Natale con la sua cassetta per imbucare le letterine di Natale.

C’è anche il Festival della Cassoeula e del Pizzocchero

Il gusto troverà la sua soddisfazione con gli spazi dedicati ai prodotti alimentari dove aziende del settore eno-gastronomico presenteranno le più sfiziose idee di Natale dei prodotti tipici italiani con possibilità di degustazioni: un percorso tutto italiano con sapori tipici della Calabria, della Puglia, della Lombardia (prodotti valtellinesi e sapori del lago di Como), della Sicilia e del Lazio, del Piemonte e della Toscana, dell’Umbria e del Trentino con vini conserve e miele, dai formaggi ai prodotti di pasticceria e al cioccolato, dai cesti natalizi dolci e salati ai liquori: una vera “ghiottoneria” per tutti i palati, per la tavola di Natale e per sbizzarrirsi nelle “idee regalo”.

Ingresso gratuito

Artigianato e Dintorni propone, sempre nell’esaltazione delle tradizioni in tavola, nel primo fine settimana il Festival della Cassoeula e il secondo fine settimana il Festival del Pizzocchero.

L’ingresso è gratuito.

Orari di apertura mostra: venerdì 16 e 23 novembre – dalle 14 alle 21,

sabato 17 e 24 novembre – dalle 10 alle 21, domenica 18 e 25 novembre – dalle 10 alle 20.