Befana Cantù nel solco della tradizione.

Befana a Cantù lunedì pomeriggio

Tradizione rinnovata anche per il 2020: la Befana lunedì 6 gennaio arriverà in piazza Garibaldi in moto. E’ infatti in programma proprio per il giorno dell’Epifania la 13esima edizione della Moto Befana benefica, organizzata come da tradizione dal Moto Club Galliano, in collaborazione con il Comune di Cantù. L’appuntamento per grandi e piccini è alle 15 in piazza Garibaldi, dove verranno distribuiti doni a tutti i bambini presenti, dopo una breve sfilata per le vie del centro. Impossibile mancare!

