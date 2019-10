La scelta degli allestimenti floreali e del bouquet da sposa è una parte molto importante dell’organizzazione di un matrimonio. I fiori, oltre ad avere un importante ruolo estetico e decorativo, sono in grado di comunicare emozioni semplicemente attraverso i loro colori e profumi, di trasmettere la personalità degli sposi e di dare un’atmosfera piuttosto che un’altra alle nozze.

Per questo è importante scegliere bene i fiori che comporranno gli addobbi floreali. Per questo è preferibile affidarsi a chi ha competenza specifica in questo settore, come Tagliabue il Verde, il Garden più grande di Erba. Il punto vendita è un riferimento a Erba e nelle provincie di Como e Lecco nella vendita di fiori e di piante e per tutto quello che riguarda fiori, giardini e cura del verde.

Il bouquet della sposa

Il bouquet è l’accessorio principale per la sposa e completa la sua bellezza. Va scelto in base al proprio gusto personale e allo stile delle nozze. Anche la forma del bouquet è importante, perché rispecchia la personalità della sposa. Esistono bouquet di vario tipo: quelli tondi e compatti creati con fiori di piccole dimensioni; quelli a fascio creati con fiori a gambo lungo, si portano appoggiati sul braccio. I bouquet cascanti composti da fiori a grappolo che ricadono verso il basso e, infine, i classici bouquet di rose.

Fiori anche per lo sposo e per le damigelle

Il bouquet da sposa viene poi coordinato con la boutonnière dello sposo e dei testimoni, con il bouquet delle damigelle d’onore, con gli altri allestimenti floreali. Le damigelle possono avere anche un bracciale floreale, realizzalo con gli stessi fiori usati per il bouquet da sposa.

Gli allestimenti floreali

I fiori per gli allestimenti di nozze non si fermano soltanto alla mise en place e al bouquet da sposa: fare attenzione ai dettagli può fare la differenza. Tagliabue Il Verde infatti pensa a tutto: ai centrotavola, ai fiori per decorare le confettate, alle bomboniere fatte con piantine fiorite e verdi, dal tableau mariage scritto a mano fino alle passatoie con lanterne a noleggio.

Tagliabue Il Verde, oltre che aiutare nella scelta dei fiori e fornire tutto il necessario, si occupa anche dell’allestimento vero e proprio delle location, sia religiose che civili.

Consigli e ispirazione da Tagliabue Il Verde

Per ricevere consigli e prendere ispirazione basta recarsi in via Trieste 38 a Erba o contattare gli specialisti di Tagliabue Il Verde tramite la pagina Facebook Tagliabue Il Verde e il sito www.tagliabueilverde.it.

Informazione pubblicitaria