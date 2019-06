E’ Como la più amata del reame lombardo dagli stranieri che giungono nella nostra Regione per le vacanze. Batte perfino il capoluogo. Le località turistiche della provincia di Como infatti sono le più attrattive per i turisti stranieri (72,8% degli arrivi), seguite da Varese (60,4%), Milano (57,4%), Brescia (57,2%), Lecco (56,5%). Anche per presenze straniere il territorio comasco si conferma il più amato dagli stranieri con un 77,5% delle preferenze, davanti a Brescia (72%) e Lecco (62,6%), Milano (59,3%) e Varese (58,6%).

Como: oltre 600mila presenze

Complici i vari George Clooney, Chiara Ferragni ma anche “Murder Mystery”, Como è meta di grande appel per i turisti stranieri. I visitatori arrivano in città ma, rispetto alla media lombarda, restano poco. Como si pone sotto la media regionale con 3,32 giorni, al nono posto in questa classifica, guidata da Brescia (5,72 giorni l’anno), Monza (5,29), Sondrio (5,21), Lodi (4,29), Varese (4,19), Cremona (3,79) e Lecco (3,53). Dietro al capoluogo lariano Milano (2,76), Pavia (2,67), Bergamo (2,25) e Mantova (2,05).

In valore assoluto a Como si sono registrati 198.959 arrivi e 660.596 presenze, con una variazione percentuale del 204,6 % (arrivi) e 186,7% (presenze).

Alberghi e non solo: il boom delle case vacanza

La domanda turistica che caratterizza il capoluogo lariano è testimoniata anche dalla crescita del comparto extralberghiero (2.152 strutture), che segna un +59,2% nel periodo 2017/2018 (e un + 302,2% nel triennio 2015/2018). Dato positivo anche per l’alberghiero, con una crescita dell’1,6 % nel periodo 2017/2018 (identico nel triennio 2015/2018).

Como inoltre è al quarto posto per la dimensione media alberghiera con 58 posti letto, dietro a Milano (114), Monza (94) e Varese (86); perde un posto in classifica per quanto riguarda la dimensione media del comparto extralberghiero (14 posti letto, ex aequo con Sondrio), dietro a Varese (27), Brescia (21), Lecco (17).

Il fenomeno dell’utilizzo di case private per uso turistico è particolarmente evidente in provincia di Como: se nel 2015 erano 155 le abitazioni “offerte” sul mercato turistico, nel 2018 sono salite a 1.749 (2.752 posti letto nel 2015, 11.830 nel 2018).