Concerto di gala del Corpo musicale olgiatese: il classico appuntamento di inizio anno invita a partecipare nella serata di oggi, domenica 5 gennaio.

Concerto di gala e sorprese in palestra

E’ la palestra comunale di via Tarchini, a Olgiate Comasco, a far da cornice all’esibizione della banda al gran completo, diretta dal maestro Edoardo Piazzoli. E per l’occasione ci saranno alcune sorprese, a partire dall’intervento della “vecchia guardia”, i musicanti che negli anni si sono succeduti nella banda giovanile.

Il programma della serata speciale

La serata sarà presentata da Giuliana Casartelli e si articola in un ricco programma di brani che vedranno protagonisti il Corpo musicale olgiatese e anche la Junior Band del sodalizio. Inoltre, il concerto di gala è anche l’occasione per il sindaco per estendere a tutta la cittadinanza gli auguri per il nuovo anno.

