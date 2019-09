L’estate è praticamente arrivata alla fine ma il tempo ci concede ancora qualche giorno da trascorrere all’aria aperta. E settembre è uno dei periodi dell’anno più ricchi di eventi sul territorio. Quindi cosa fare a Como e provincia questo fine settimana, sabato 21 e domenica 22 settembre? Ecco i nostri consigli.

Gli eventi del weekend a Como

– Sabato 21 settembre, dalle 14 a mezzanotte, Borgovico Street in collaborazione con i commercianti della via e CiaoComo, organizza una grande festa in via Borgo Vico vecchia. La strada, chiusa al traffico, ospiterà buon cibo e spettacoli. (QUI TUTTI I DETTAGLI)

– Un’intera giornata per conoscere da vicino la realtà del Teatro Lucernetta che sabato 21 settembre presenterà la stagione 2019/20, che vede, oltre alla dodicesima edizione della rassegna per bambini “Piccole idee”, il ritorno del “Comicomo” con i comici di Zelig e Colorado, guidati dall’irresistibile Bruce Ketta. In primavera, un nuovo appuntamento animerà il teatro, le proposte della rassegna “Oltre palco”, che vedrà protagonisti i lavori degli allievi che Teatro in Centro ha deciso di produrre.

– Nell’anno del 50esimo anniversario di Campo Urbano, un gruppo di giovani artisti porta a Como “Frangente”.

Primafase, collettivo artistico-curatoriale formato da Arnold Braho, Camilla Di Pasquale, Cecilia Di Bonaventura e Giordano Cruciani , organizza per sabato 21 settembre a Terzo Spazio Como (via Santo Garavaglio) un evento artistico che vedrà protagonista il tema delle paratie. Un’istallazione e un performer faranno vagare la fantasia del pubblico.

– Domenica 22 settembre alle 11.30 alle Serre di Villa del Grumello torna la rassegna musicale “Le stagioni del Grumello”. A questo appuntamento si esibirà il Trio Ethos.

– Domenica 22 settembre il golf invaderà il centro storico di Como: piazze e vie cittadine si trasformeranno in un inedito campo da gioco nel quale sfidarsi a colpi di swing. È questo lo spirito di Street Golf, patrocinato dal Comune di Como, che torna in città dopo il successo dell’anno scorso. (QUI TUTTI I DETTAGLI).

– Domenica 22 settembre tre gli appuntamenti di “Fai il pieno di… luna” al Teatro Sociale di Como. Dalle 10 alle 18, in Sala Pasta sarà proiettato “Le Voyage dans la lune”, film muto del 1902 realizzato da Georges Méliès. Alle 11 il giornalista e critico Angelo Foletto parlerà di Guglielmo Tell, insieme al regista Arnaud Bernard e al direttore d’orchestra Carlo Goldstein. Alle 17 spazio ancora al cinema e alla musica, con “Una donna nella Luna”: il film di Fritz Lang del 1929 sarà accompagnato in prima esecuzione assoluta dalle musiche originali di Rossella Spinosa che le eseguirà al pianoforte, insieme a I Solisti Lombardi, diretti dal Maestro Alessandro Calcagnile.

– Torna a Como la manifestazione “Difendiamo il Lario – Fondali puliti”, quest’anno alla seconda edizione. È promossa da Comosub con il patrocinio del Comune di Como e si svolgerà domenica 22 settembre in viale Geno a partire dalle 9.30. (QUI TUTTI I DETTAGLI).

– Sabato 21 settembre chiude il Palio del Baradello la “Giornata dei bambini e delle famiglie” che dalle 14.30 andrà in scena in piazza Volta, via Grassi e via Garibaldi.

– Sabato 21 e domenica 22 settembre arriva anche a Como l’appuntamento con “Bellezze interiori”, un progetto nato per rendere accessibili al pubblico quei luoghi ancora ad oggi sconosciuti ai più, il Festival dei giardini segreti nel centro storico.

A Cantù e dintorni

– Garden Bedetti Cantù (e Cip Garden a Como) aderiscono al Garden Festival d’Autunno. Molte le iniziative, anche di carattere formativo, e gli eventi in programma, come l’aperitivo verde per salutare l’arrivo dell’Autunno (21 e 22 settembre).

– In occasione della nascita del Servizio Affidi sovradistrettuale fra gli Ambiti Territoriali di Cantù e di Lomazzo – Fino Mornasco, andrà in scena il recital lirico “Sulla Piazza di Siviglia”, che si terrà sabato 21 settembre presso la Basilica di Galliano alle 17.30.

– “Abecedario Libooksiano” ovvero 21 albi illustrati da ascoltare. Sabato 21 settembre dalle 17 alle 18.30, appuntamento alla Libooks (via Dante 8) dedicato a tutti i bambini per festeggiare il quarto compleanno della libreria. “Dalla A alla L per un libro a crepapelle, dalla M alla U per la storia che vuoi tu, poi mettiamo quel che manca fino alla Z e non ci si stanca”. L’iniziativa a cura dell’Associazione Colapesce è a ingresso libero.

– “Visiolario in Cornice”. Sabato 21 settembre alle 18, lo Spazio Libri La Cornice (viale Ospedale 8) ospiterà la presentazione del libro di Daniela Manili Pessina che dialogherà con Anna Veronelli. “Una visione del Lario, inedita, grafica e fotografica”. La presentazione prevede anche una mostra di alcune tavole di “Visiolario del lago di Como”. Ingresso libero.

– “Due ragazzi perbene – La morte di Peter Pan”: doppio appuntamento al Teatro San Teodoro (via Corbetta 7) con l’ensemble dell’Orchestra Sinfonica del Lario, diretta da Lorenzo Casati con la regia di Elisa Pittau. Un dramma in un prologo e due atti, libretto e musica di Lorenzo Casati, tratto da “The death of Peter Pan” di Barry Love. Lo spettacolo, nell’ambito di Musica in Scena 2019, è in cartellone sabato 21 settembre alle 21 e domenica 22 alle 17. Info e biglietti: biglietti@teatrosanteodoro.it.

– Aperitivo poetico in libreria. Domenica 22 settembre a partire dalle 11, appuntamento con la poesia tra i libri della Libooks (via Dante 8). L’occasione sarà la presentazione della raccolta di poesie “L’incendio delle abitudini” di Antonio Oleari. “Di fronte all’innamoramento, restiamo vergini e restiamo immobili, mentre bruciamo, convinti che la vita ci insegni e ci prepari. Amiamo da anni, ma amiamo ogni volta da un minuto”. L’autore sarà presente alla mattinata che si concluderà con un aperitivo. Ingresso libero e gratuito.

– CADORAGO. Una cena per contribuire all’acquisto del nuovo organo. L’idea è lanciata dalla corale Santa Cecilia e dalla parrocchia di San Martino che hanno organizzato per sabato una cena di beneficenza. Tra risotto di prosecco e parmigiano e arrosto di lonza (l’intero menù richiede un contributo di 15 euro) si contribuisce all’acquisto del nuovo organo. Per partecipare è richiesta un’adesione, da confermare al bar o in segreteria.

– FIGINO. Domenica 22 settembre all’oratorio Sacro Cuore per il centenario della Cooperativa San Materno saranno presenti alcuni Madonnari, che mostreranno a tutti i presenti la loro arte. Alle 9.30 è previsto dunque l’arrivo dei “Madonnari di Bergamo”, che in mattinata daranno sfoggio della loro preziosa bravura, mentre alle 14.30 è previsto un laboratorio per bambini, al quale tutti i piccoli figinesi (ma non solo) sono invitati a partecipare.

– BRENNA. L’oratorio di Brenna festeggia l’apertura dell’anno oratoriano. Si inizierà sabato 21 settembre a partire dalle 15.30 con l’apertura in oratorio dei gonfiabili che rimarranno a disposizione dei bambini fino alle 18.30, orario a cui seguirà la pizzata degli animatori. Alle 21, invece, tutti sono invitati a partecipare alla visione delle foto delle vacanze estive comunitarie presso il salone del cinema. I festeggiamenti si concluderanno la domenica 22 settembre. Dopo la santa messa delle 11.15 seguirà il pranzo di condivisione. Come sempre il primo è offerto dall’oratorio, mentre per il secondo ogni partecipante potrà portare qualcosa da spartire con gli altri. Alle 14.30 ci sarà la riapertura dei gonfiabili e i giochi per tutti i bambini. Il tutto si concluderà alle 16 con la preghiera e la merenda.

A Mariano Comense e dintorni

– Sabato 21 settembre, andrà in scena la tradizionale Festa dello Sport. L’appuntamento sarà dalle 9.30 alle 17.30 al Parco dei Vivai. Ci sarà la possibilità di provare i più disparati sport. Dal basket, al calcio, passando per la ginnastica ritmica e molto altro. Sarà possibile anche assistere e divertirsi guardando le esibizioni dei campioni del territorio.

– PERTICATO. Sabato 21 settembre si terrà La Strapertegàa, una manifestazione podistica, non competitiva, aperta a tutti, di 3 e 10 km. Le indicazioni: il ritrovo, presso l’oratorio don Bosco, è previsto per le 16 mentre la partenza sarà alle 18. I partecipanti potranno trovare ristoro al km 5 oppure all’arrivo, previsto sempre all’oratorio, in via don Elia dell’Orto. La quota d’iscrizione prevista è di 4 euro per adulti e ragazzi, mentre i bambini fino a 10 camminano gratis. Per altre informazioni consigliamo di visitare http://odbperticato. altervista.org/ oppure contattare perticatoeventi@gmail.com.

– CABIATE. Per l’iniziativa Ville Aperte, visite guidate a Villa Paduli e nei suoi due ettari di parco dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30.

A Olgiate Comasco e dintorni

– Domenica 22 settembre open day al Magic Buis in via Repubblica, dalle 15 alle 19 presentazione dei nuovi corsi della Scuola di musica.

– Sabato 21 settembre, dalle 16 alle 19.30 performance della street artist Alessandra Carloni in piazza Umberto, laboratorio d’arte su Pinocchio per bimbi con Ivano Rota.

– Domenica 22 settembre, dalle 8.30 al Bmx Stadium in via Don Strelocchi le gare del Trofeo Lombardia.

– VILLA GUARDIA. Domenica 22 settembre, alle 21, nella chiesa parrocchiale di Civello concerto d’organo con l’organista israeliano Yuval Rabin, nell’ambito della rassegna “Parole d’organo”.

– LURATE CACCIVIO. Domenica 22 settembre dalle 15 il centro diurno per la terza età “Il Sollievo” festeggia il primo anno di attività. Musica dal vivo e spettacolo “4 Ohana” con la compagnia “Equivochi”. Entrata a offerta libera.

– SAN FERMO DELLA BATTAGLIA. Sabato 21 settembre, dalle 10 alle 12.30, l’auditorium dell’ospedale Sant’Anna ospita la presentazione di “Una formidabile gara di ballo”, una favola per aiutare a parlare della sclerosi multipla. Il libro nasce dal fortunato incontro tra Carthusia Edizioni, casa editrice specializzata in editoria per ragazzi, un gruppo di mamme con sclerosi multipla, tra cui Annarita Adduci, psicoterapeuta, e Roche Spa, azienda impegnata nella ricerca di soluzioni terapeutiche innovative nelle neuroscienze. Il volume, disponibile gratuitamente anche nel Centro SM dell’ospedale Sant’Anna, è l’espressione del progetto ambizioso di inventare una storia in grado di raccontare ai bambini la malattia dei loro genitori, rappresentati per lo più da madri, visto che questa patologia colpisce soprattutto le donne. L’evento di sabato è un modo per stare vicino ai pazienti e alle loro famiglie, non solo attraverso cure e terapie.

A Erba e dintorni

– Domenica 22 settembre al parco Majnoni si terrà l’evento benefico “Salta ancora Nicolò 2”, in memoria del piccolo Lanzoni mancato a soli 5 anni per un neuroblastoma. I fondi raccolti verranno donati a Vidas e al progetto “Casa sollievo bimbi”. Gonfiabili, truccabimbi, Reptile Zone e i Falconieri del Feudo non mancheranno. Alle 18.30 Dire Straits Tribute.

– PONTE LAMBRO. Sabato 21 e domenica 22 appuntamento con la Festa di Lezza 2019 con due giorni di street food all’area feste dell’Istituto Moro. Il sabato dalle 18 esibizioni, musica e serata danzante. Domenica alle 9.45 “In cammino con Nicola”, alle 15 passeggiata culturale, nel pomeriggio minikart, sport, gonfiabili e giochi per bambini, alle 16.30 spettacolo di magia con Zio Potter Show. Gran finale alle 20.30 con la musica live dei Cani Sciolti e lo spettacolo pirotecnico.

– EUPILIO/LONGONE. Domenica 22 settembre i festeggiamenti per l’apertura dell’anno oratoriano 2019/2020. Dopo la messa, biciclettata per le vie dei due paesi; all’arrivo lancio di palloncini e aperitivo.

– MERONE. Per l’iniziativa Ville Aperte, si tiene la visita allo storico Cavo Diotti – Diga di Pusiano, la diga più antica d’Italia costruita tra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento e al Mulino ed Ecofrazione di Baggero, la prima ecofrazione italiana, raro esempio di realtà completamente ecosostenibile.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU