Ultimo fine settimana di settembre ricchissimo di appuntamenti sul territorio comasco. Quindi cosa fare a Como e provincia questo fine settimana, sabato 28 e domenica 29 settembre? Ecco i nostri consigli.

Gli eventi del weekend a Como

– La viola, dal profumo delicato e facile da coltivare, torna a essere protagonista dell’autunno con la terza edizione di “100 sfumature di viole”, in programma nei Centri di Giardinaggio italiani dal 28 settembre al 20 ottobre. A Como l’appuntamento è per sabato 28 e domenica 29 settembre da Cip Garden. Accompagnato da personale esperto, il pubblico potrà scoprire e conoscere oltre cento varietà di viole di ogni colore e in fiore.

– Anche nel capoluogo comasco con Comocuore si celebra la Giornata Mondiale del Cuore 2019. Appuntamento sabato 28 con “Il cuore in salita” e domenica 29 settembre con “Comocuore in bicicletta” (QUI I DETTAGLI).

– Il ciclo di incontri “Aspettando Parolario” riprende, dopo la pausa estiva, domenica 29 settembre alle 18 presso l’Officina della Musica in via Giulini 14 a Como. Protagonista dell’incontro è Jennifer Radulovic, dottore di ricerca in Studi Storici, che presenterà il suo libro “Gainsbourg. Scandale!”.

– Sabato 28 settembre alle 19 all’ex chiesa San Francesco verrà inaugurata la 29esima edizione dell’esposizione collettiva di fiber art “Miniartextil” che resterà aperta al pubblico fino al 17 novembre.

– A fine settembre si concluderà il progetto socio-ambientale “Ri-Generazioni” Giovani percorsi di riuso partecipato, nato per stimolare sul territorio il volontariato giovanile e il riuso. Per condividere quanto fatto nei mesi di svolgimento, domenica 29 settembre a Rebbio, dalle 9.15 al Parco Negretti, sarà realizzato un momento di festa con pulizia del verde, passeggiata alla scoperta del quartiere di Rebbio, laboratori gratuiti per bambini e ragazzi e aperitivo a buffet per tutti.

Sul Lago

– Cernobbio. Da domenica 29 settembre una sezione della mostra “Marcello Dudovich (1878-1962). Fotografia tra arte e passione” (al m.a.x. museo di Chiasso fino al 16 febbraio 2020) sarà ospitata anche nel Museo di Villa Bernasconi, uno dei più importanti creativi del manifesto.

– Tremezzina. Domenica 29 settembre alle 15 a Villa Carlotta si terrà “Arte e scienza, ingegno e creatività: cosa farne?”, dedicato ai bambini dai 6 ai 12 anni. Un laboratorio che si ispira al genio di Leonardo, usando filo e fibre di ogni genere per creare oggetti utili ed artistici.

A Cantù e dintorni

– Cantù. Al via il Festival del Legno con tanti eventi in città.

– Cantù. Jam session hip hop allo Shabba Club. Il locale di via Milano 127/B riapre la stagione dedicata all’hip hop sabato sera 28 settembre con una serata a palco aperto, in stile grande reunion, che avrà come ospite speciale Inoki Ness. Spazio anche a writers, breakers, mc’s, scratchers.

– Cantù. Sabato 28 e domenica 29 torna “Occupy San Teodoro”: due giorni di eventi al Teatro San Teodoro (via Corbetta 7) che daranno, come da tradizione, il via alla nuova stagione teatrale. Laboratori, spettacoli, musica e iniziative per fare in modo che le persone e gli artisti possano occupare il teatro che diventa così uno spazio aperto di condivisione e scambio. Le iniziative e gli spettacoli sono ad ingresso gratuito. Per maggiori informazioni: info@teatrosanteodoro.it. Il programma è in continua evoluzione, consultate il sito: www.teatrosanteodoro.it.

– Cantù. Un vademecum per viaggiatori curiosi che mescola vita vissuta, storie e geografie. Anna Maspero presenta sabato 28 settembre alle 18, allo Spazio Libri La Cornice (viale Ospedale 8) il suo libro dedicato alla Colombia. Un appuntamento che si snoderà attraverso racconti e audiovisivi, il tutto accompagnato da alcune delle più belle pagine dei libri del premio Nobel per la Letteratura Gabriel Garcia Marquez.

– Cantù. Inizia un nuovo anno pieno di attività, al circolo Arci di via Tiziano a Mirabello. Per presentare la nuova stagione di iniziative ed eventi, è prevista per la sera di sabato 28 la tradizionale pizzata targata Arci, menu pizza a 7 euro. Non solo pizza, ma anche sketch teatrali a cura di Teatro Libera Officina. Durante la serata si apre anche la campagna per il tesseramento del nuovo anno e, come anticipato, si presenteranno le numerose attività dell’anno 2019/2020, in continuità con quello passato.

– Senna. Domenica 29 settembre, alla Polisportiva di Senna Comasco si svolgerà il settimo trofeo di basket “Memorial Sam Malica”, dedicato al padre di due atleti dell’associazione morto di Sla. L’evento ha lo scopo di tenere vivo il suo ricordo e di raccogliere fondi in favore della onlus “Amici di Sam”, la cui missione è quella di contribuire alla ricerca su questa malattia terribile. Sempre domenica, inoltre, si svolgerà il Polisportivasenna Day durante il quale avverrà la presentazione ufficiale della nuova stagione sportiva.

– Carimate. Tutti all’oratorio San Luigi per un intero week-end di festa aperto a famiglie, bambini e ragazzi. Sabato sera si cena tutti insieme sotto la struttura del Gs Carimate. E dalle ore 21 giochi per tutti con Dott. Why. Infine domenica dopo la santa messa, lancio dei palloncini in piazza Castello per tutti i bambini e ancora pranzo su prenotazione. Nel pomeriggio giochi e divertimento per tutti in oratorio. Per prenotazioni don Giacomo o tel.333-2153102.

– Carimate. Per tutti gli appassionati della lettura, sabato 28 alle 21 presso il Salone del Torchio in Piazza Castello incontro con l’autore. Presenterà il suo libro “Elisabetta II” la scrittrice Paola Calvetti. A dialogare con l’autrice, Alida e Armidina del gruppo “Le Sfogliatelle”. Parteciperanno alla serata anche il Corpo Musicale Santa Cecilia di Montesolaro e l’associazione Luminanda.

– Cadorago. Sarà ospitata al centro civico di Bulgorello, in via Como, per due fine settimana consecutivi la mostra fotografica “Come eravamo, luoghi, vita, persone” corredata dalla presentazione di arredi e dalla ricostruzione di una cucina d’epoca. La rassegna sarà integrata alle 21 di sabato 28 settembre da un concerto di canti popolari e del lavoro a cura del coro “Amici della Musica” (ingresso libero). La rassegna attraverso una numerosa e selezionata raccolta di immagini figurative, documenti, oggetti, ricostruzioni, vuole offrire uno spaccato della vita, dei luoghi, dei personaggi dalle soglie dell’Ottocento alla metà del secolo scorso.

A Mariano Comense e dintorni

– Mariano Comense. Il Clan Caos organizza sabato 28 settembre dalle 16 alle 22 al parco dei Vivai “Equality Fair” per sensibilizzare e far riflettere la cittadinanza sul tema della parità di genere. Diversi stand interattivi ci faranno mette in gioco ed approfondire l’argomento. Alle 17 Irene Facheris, formatrice, scrittrice e YouTuber, nonché fondatrice del sito Bossy, terrà una conferenza sul tema.

A Olgiate Comasco e dintorni

– Olgiate Comasco. Sabato 28 settembre alle 17 al centro civico Medioevo, in via Lucini, inaugurazione del 15esimo anno accademico dell’Università degli adulti.

– Lurate Caccivio. Sabato e domenica, sempre dalle 19 nell’area feste di Caccivio /(zona mercato), September Bier Fest con cucina bavarese, musica e tanta birra.

– San Fermo della Battaglia, frazione Cavallasca. Festa di San Michele, sabato 28 dal mattino gli stand degli hobbisti nell’area feste. Dalle 16.30 alle 17.30 il gruppo “A voce alta” proporrà letture con lo scrittore Bruno Tognolini. Alle 18 la messa, alle 19 apertura del servizio cucina: polenta e salsiccia, porchetta, polenta e zola, grigliata e patatine. Dalle 19, ci sarà il “Fluo party” e spettacolo delle fontane danzanti dalle 22.30, con “Cazacu’s”. Domenica 29 altri intrattenimenti.

– Cavallasca: sabato e domenica alle 15, in Villa Imbonati, “Ville aperte in Brianza”.



– Cagno. Dalle 9 di sabato 28 settembre festa della biblioteca comunale con presentazione del libro di Marina Adotti e consegna delle borse di studio.

A Erba e dintorni

– Erba. L’autore Marco Corrias, storico dell’arte, presenta la guida “Tesori d’Insubria – 100 itinerari tra Preistoria e Medioevo”. Appuntamento sabato 28 settembre alle 16 nella sala mostre della biblioteca.

– Erba. Si riunisce il gruppo di lettura Imbookati, dedicato ai ragazzi tra gli 11 e i 14 anni. Sabato 28 settembre alle 14.30 in biblioteca si leggerà “L’anno in cui imparai a raccontare storie”di Lauren Wolk.

– Erba. Sabato 28 settembre si corrono il 51esimo Trofeo Molteni e il 22esimo Trofeo Ripamonti, gara regionale di corsa su strada dedicata ai tesserati Fidal.

– Casiglio. Prende il via domenica 29 settembre la Festa Patronale di Casiglio. Dopo la messa delle 9, alle 11.30 si terrà il cammino dei bambini e dei genitori dalla scuola dell’infanzia alla chiesa parrocchiale. Alle 12.30 Festa dei Bambini con pranzo tutti insieme e la partecipazione dei Vigili del Fuoco di Erba, la Sos di Canzo, e la Protezione Civile Erba Laghi.

– Alzate Brianza. Domenica 29 settembre alle 9 da Fabbrica Durini partirà la camminata “Tra i sentieri del Plis – Zoc del Peric” che percorrerà i sentieri tra Alzate Brianza, Inverigo e Lurago D’Erba. Parteciperanno con i loro interventi gli esperti naturalisti Arturo Binda, Walter Sassi e Francesco Giordano. Il rientro è previsto per le 15.30 dopo un giro di circa 8 kilometri.

– Canzo. Proseguono i festeggiamenti per il 95esimo anniversario di fondazione del Gruppo Alpini. Sabato 28 settembre alle 20.30 concerto del coro degli Alpini di Canzo nella chiesa di Santo Stefano. Domenica 29 invece corteo per le vie del paese, messa, pranzo in Villa Rizzoli e alle 17 nella stessa location concerto della J&BWind Band Canzo. A seguire Big Band della Civica Jazz-Milano diretta da Paolo Tomelleri.

– Canzo. Sabato 28 settembre apertura straordinaria del battistero di Villa Meda. Entrata libera e visite guidate con le studentesse dell’istituto Romagnosi dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17.

– Albavilla. La manifestazione “Camina cun Gus t” si terrà domenica 29 settembre. Confermatissimo quindi l’itinerario ambientale-gastronomico che si snoderà nei territori di Albavilla, Albese, Orsenigo e Tavernerio e che è stato ideato e realizzato dalle associazioni dei vari paesi che hanno collaborato per la realizzazione della manifestazione. Il programma della giornata prevede il ritrovo alle 8.30 di domani presso l’area feste di Albavilla, in via 25 aprile.

– Anzano del Parco. Nuova edizione per la Festa patronale di San Michele sabato 28 e domenica 29, organizzata dalla Pro loco con l’Amministrazione comunale. E ricco è il programma della due giorni di festa. Sabato dalle 21, ballo liscio con l’orchestra “Zodiaco Group”. Domenica si inizia alle 9, con la Fiera di San Michele e l’inaugurazione della “Data Zero” del nuovo Mercato agricolo, novità annunciata dall’Amministrazione comunale nelle scorse settimane. Il centro sportivo ospiterà una ventina di espositori del territorio, con bancarelle di prodotti agroalimentari di qualità. Dalle 10 alle 16, “Pompieri per un giorno” con i Vigili del Fuoco di Canzo. Saranno poi esposti gli elaborati creati dagli alunni della primaria “Perlasca”. Alle 16, saranno premiati i vincitori del concorso di disegno. E alle 17, approda nella splendida Villa Carcano un nuovo appuntamento della 10^ rassegna “Musica in Villa”: “La verità, vi prego, sull’amore – Anime amanti e dolci accenti tra Roma, Napoli e Venezia”.

