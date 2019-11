Forse per il secondo fine settimana di novembre il meteo concedere un po’ di tregua dalla pioggia. Cosa fare quindi a Como e provincia nel weekend, sabato 9 e domenica 10 novembre? Ecco i nostri consigli.

Gli eventi del weekend a Como

– Weekend ricco di appuntamenti al Teatro Sociale di Como. Si parte sabato 9 novembre alle 20.30 con lo spettacolo dei Queenmania, il tributo più acclamato in Europa ai Queen e a Freddie Mercury che torna a Como con uno spettacolo nello spettacolo. Per gli amanti della musica sinfonica invece l’appuntamento è per domenica 10 novembre alle 17 con il secondo evento della stagione concertistica. Matthieu Mantanus dirige l’Orchestra 1813, in formazione d’archi e Filomena Moretti alla chitarra: un dialogo tra strumenti da Vivaldi a Respighi, da Giuliani a Cajkovskij, dal barocco italiano al romanticismo russo, attraverso suggestioni di primo Novecento, ad opera di un Respighi musicologo e filologo attento, e virtuosismi estremi di inizio Ottocento, carichi del pathos cajkovskiano. Infine questo weekend (sabato 9 e domenica 10 novembre) sarà dedicato al progetto Opera Education Experience, con focus su Rigoletto, durante il quale sarà possibile scoprire tutti i percorsi artistici di questa stagione.

– La Sala Bianca del Teatro Sociale si apre per un evento musicale di grande fascino dopo il successo del concerto di Ferragosto dedicato a Clara Schumann. Sabato 9 novembre alle 19, infatti, si terrà il concerto per pianoforte e orchestra “Alla corte di Haydn”. Si esibiranno l’orchestra Settembre Classico diretta dal Maestro Stefano Nigro e, al pianoforte, il Maestro Noemi Serrano. Ingresso 30 euro, segue aperitivo. Per info: eventi@salabiancacomo.com.

– Sabato 9 novembre siete pronti a ballare a ritmo di swing? Allo Spazio Gloria di via Varesina, dalle 21, si terrà la Notte Swing, un evento realizzato con l’associazione Swingin’ Folks di Como a sostegno della campagna di raccolta fondi per l’acquisto collettivo del cinema, Manchi Tu nell’Aria. Alla serata ci si potrà divertire tra balli e musica grazie alla partecipazione live della straordinaria Raffaele Kohler Swing Band e, a seguire, del dj set di DJ Shorty Joe. Ingresso intero 10 euro, ridotto 8 per soci Arci e allievi Swingin’ Folks.

– Anche quest’anno Accanto onlus, associazione di volontariato che opera nell’ambito delle cure palliative, celebrerà la ricorrenza di San Martino con un incontro-spettacolo aperto a tutti che si terrà domenica 10 novembre alle 17.30 presso la sala Musa dell’associazione Carducci di Como, in via Cavallotti 7. Protagonista dell’evento sarà la musica barocca italiana, grazie al celebre violoncellista Paolo Beschi, docente al Conservatorio di Como, che, insieme a Carlo Maria Paulesu (violoncello) e Marco Baronchelli (liuto), eseguirà celebri brani dell’epoca.

– Per il terzo anno consecutivo il Chiostrino Artificio di Como ospita la mostra del collettivo “Cosmic”, una visione nuova e inaspettata della scena artistica più vicina a noi. Protagonista, come di consueto, la forza espressiva dell’arte del fumetto. Da sabato 9 novembre a domenica 1° dicembre sarà quindi possibile immergersi grazie a Marco Posa, curatore dell’esposizione, tra i lavori di fumettisti, illustratori e disegnatori del territorio comasco.

– Nell’ambito del Festival A due Voci, si terranno alcuni eventi. Il ciclo “Cinema a due voci” curato da Alberto Cano il 9 novembre alle 17 proporrà la visione di “Le Grand Bal” di Laetitia Carton. Domenica 10 novembre alle 17 sarà il momento della danza. Grazie alla collaborazione con l’Accademia di musica e danza – Palazzo Valli Bruni e con il Liceo musicale e coreutico Giuditta Pasta, nella loro sede di via Rodari 1, sarà presentato un evento curato dalla coreografa Ambra Lo Turco che indagherà la relazione che si crea quando la filosofia di Nietzsche entra in contatto con la danza attraverso lo stile e la tecnica Humphrey-Limón.

Sul Lago

– Sabato 9 e domenica 10 novembre si tiene sulle acque del Lago di Como la 70esima edizione della Centomiglia del Lario, con percorso Como – Blevio – Torno – Cernobbio – Como. Appuntamento alle 12 sulla riva.

A Cantù e dintorni

– Cantù. Parte alle 9 dalla stazione di Cantù via V.Veneto e arriva alla stazione di Como San Giovanni la camminata organizzata per promuovere la riqualificazione della linea ferroviaria Como-Lecco (QUI I DETTAGLI).

– Cantù. Proseguono gli appuntamenti dell’Associazione Anziani e Pensionati. Domenica 10, alle 15.30 in sede, pomeriggio insieme con il musicista Michele De Duonni.

– Cantù. Seconda edizione sabato 9 novembre allo Spazio Libri La Cornice (viale Ospedale 8) del “Curci Young Day”. Laboratori musicali gratuiti per bimbi e insegnanti, necessaria la prenotazione: spaziolibrilacornice@gmail.com. Le iniziative si susseguiranno per tutta la giornata a partire dalle 10 con “Musica in cartella” per terminare alle 18 con un laboratorio dedicato al jazz con Reno Brandoni.

– Cantù. Sabato 9 novembre alle 22, All’1e35Circa (via Giovanni XXIII, 7) ospiterà il concerto di presentazione del nuovo album di Alberto De Gara: “Still in time”. Il genere musicale può essere riconducibile all’area folk/rock cantautorale anglofona e per questa ragione il repertorio proposto dal vivo miscela brani originali a rivisitazioni di brani celebri, il tutto condito da intense pennellate di blues. Infoline: 345/7972809.

– Cantù. Tante iniziative per i 150 piccoli ospiti del gattile canturino. L’associazione Felixlandia dal 2007 si occupa di uno spazio attrezzato, all’interno di un bosco a Vighizzolo, dove i felini spesso abbandonati o vittime di incidenti stradali, trovano una nuova casa tra cucce di legno e alberi, in attesa di trovare qualcuno che li adotti. Questo weekend, sabato 9 e domenica 10 novembre, i volontari saranno presenti al Giardango di Carimate per una colletta alimentare. Sabato 9 un gruppo sarà presente anche all’Arcaplanet di Cesano Maderno sempre per raccogliere cibo per gli ospiti del gattile. Il 17 novembre l’associazione sarà al mercatino di Bizzarone.

– Cantù. “Caffè Zimmermann – L’invenzione del concerto pubblico”. Domenica 10 novembre alle 17 il Teatro San Teodoro (via Corbetta 7) ospiterà “La bottega del caffè” per un concerto dedicato all’invenzione del concerto stesso. Biglietti: biglietti@teatrosanteodoro.it.

– Capiago Intimiano. Prosegue la Festa Patronale. La celebrazione più importante, tuttavia, avrà luogo nella giornata di domenica 10 novembre. A partire dalle 15.30, infatti, si svolgerà un momento di preghiera seguito da una processione, durante la quale la statua di San Leonardo verrà portata attraverso le vie di Intimiano. L’evento celebrativo, in realtà, sarà soltanto l’apice di una domenica davvero ricca, che prenderà il via con la consueta messa del mattino celebrata da don Paolo Galli, il nuovo sacerdote della comunità che sarà protagonista di una giornata a lui dedicata. Dopo la messa, infatti, all’oratorio si svolgerà un pranzo in onore del nuovo arrivato, durante il quale verranno servite delle vere prelibatezze. Il menù comprende infatti polenta e brasato seguiti dall’immancabile dessert, il tutto abbondantemente innaffiato da acqua e vino. Si prospetta quindi una domenica di grande festa per la comunità di Intimiano che, oltre a celebrare il proprio patrono, accoglierà ufficialmente il suo nuovo sacerdote.

– Cucciago. La prima lezione del corso di pasticceria per adulti si avvicina. Sabato 9 novembre Emanuela, la pasticcera che terrà il corso, farà una lezione interamente dedicata alla pasta frolla. Le lezioni successive saranno il 23 e il 30 novembre, mentre l’ultima si terrà il 7 dicembre.

– Cucciago. Il 9 novembre a partire dalle 15 fino alle 18 in biblioteca si terrà l’International Games Day. Sarà un pomeriggio di giochi e sano divertimento da vivere in compagnia di amici, parenti e anche conoscenti.

– Figino Serenza. Al teatro dell’oratorio Sacro Cuore in viale Rimembranze avrà luogo domenica alle 21 un particolare concerto tenuto da D’Auria Castiglioni Calabrese trio. Un progetto che si muove nell’ambito musicale del jazz e dell’arte dell’improvvisazione, complice delle grandi culture del mondo. Una serata che si prospetta imperdibile, che vedrà l’unione di diverse esperienze artistiche grazie a un linguaggio musicale unico, fatto di una tradizione rivista e interpretata con creatività e originalità.

– Cadorago. Parrocchia di Cadorago in festa per San Martino. Domenica, alle 11 la messa celebrata da don Angelo Gasparro e animata dalla corale parrocchiale. A mezzogiorno il pranzo comunitario. Nel pomeriggio, bancarelle, salamelle e caldarroste per tutti in piazza; e laboratori di manualità.

– Bregano. Primula Galantucci domenica presenterà la sua prima fatica letteraria dal titolo “Accade tutto in un attimo”. L’appuntamento è alle 17 al centro polifunzionale di via Sauro; ingresso libero.

A Mariano Comense e dintorni

– Mariano. Domenica pomeriggio tenete lo sguardo in alto. Il cielo di Mariano Comense infatti potrebbe vedere l’insolito spettacolo di una mongolfiera che vola sopra i tetti della città. Merito dell’iniziativa promossa dalla Pro Loco locale, che ha organizzato la “Beerbanti… in volo”, evento che animerà la giornata in piazza Mercato. A partire dalle 10, la pista in via Kennedy ospiterà diversi mercatini di collezionisti, prima di ospitare alle 12 la partenza dell’affascinante corteo di auto per il centro della città. Dalle ore 15 tutti coloro che vorranno innalzarsi nel cielo a bordo della mongolfiera potranno provare quest’emozionante esperienza. Nel frattempo saranno diversi gli eventi collaterali, dalla sfilata di moda all’esibizione di danza. Per tutto il giorno saranno poi aperti i bar e una cucina in piazza per tutti i partecipanti.

– Arosio. Fondazione Borletti inaugura sabato mattina una serie di eventi con cui diletterà i propri ospiti e tutti gli interessati. Alle ore 10 sarà infatti aperto il racconto fotografico del bellissimo viaggio sulla via Francigena narrato da Aurelio Viganò e Martina Pozzi, i quali porteranno gli spettatori ad ammirare i luoghi della via di pellegrinaggio più battuta nel nostro Paese.

– Arosio. Sabato mattina nuovo appuntamento culturale per i più piccoli abitanti. La biblioteca propone al suo interno “Nati per leggere”, ciclo di letture che oggi avrà come tema il lupo, animale spesso presente nelle favole per i bimbi. Il rendez-vous per i bambini fino ai 3 anni è alle ore 10, per quelli dai 3 ai 6 un’ora dopo.

A Olgiate Comasco e dintorni

– Olgiate Comasco. Sabato 9 novembre “Metti da parte il cellulare”, pomeriggio con l’associazione genitori “La Lanterna”, dalle 16 nella Cappellina dell’oratorio, in via Vittorio Emanuele.

– Cagno. “Talentin Show”, sabato 9 novembre alle 20.45 nel salone dell’oratorio, quinta edizione della manifestazione che vedrà esibirsi 16 concorrenti dagli 8 ai 65 anni.

– San Fermo della Battaglia. Sabato 9 e domenica 10 novembre mostra “Verso Casa” nella Sala consiliare in piazza XXVII Maggio. Ingresso libero.

– Beregazzo con Figliaro. Sabato 9 novembre, alle 16, nella sede della filarmonica in corso Europa, “Samara e le biblioteche delle streghe”, fiaba musicale. Ingresso libero.

A Erba e dintorni

– Erba. Si riparte davvero: questo fine settimana all’Excelsior ci sarà “La famiglia Addams”. Sono ricomparsi locandine a cartelloni nelle bacheche del cineteatro di via Diaz e le parole dello staff invitano da newsletter e pagina Facebook: “Finalmente il giorno tanto atteso è arrivato: il nostro cineteatro può ufficialmente riaprire! Vi aspettiamo numerosi questo weekend con un divertentissimo film d’animazione: ‘La famiglia Addams’. Siete pronti a ripartire con noi? Continuate a seguirci per conoscere tutto ciò che abbiamo in serbo per voi, non vi deluderemo!”. Dunque questa la programmazione: sabato alle 16 e alle 21.15, domenica, alle 15.30, 17.30 e 21.15.

– Buccinigo. Ultima tappa del carrettino della bontà sabato 9 novembre. Gli alunni di quarta elementare della scuola di Buccinigo guideranno e animeranno la pesca mobile di beneficenza di oggi, sabato 9 novembre, prevista davanti alla Farmacia Tili. I bimbi delle classi che li hanno preceduti hanno già portato la raccolta di fondi a 2278 euro e dunque si intravede la possibilità di superare ogni record. Quanto raccolto tra offerte e pescate servirà a sostenere le cure di una bambina gravemente ammalata.

