Altra serata letteraria domenica 29 luglio a Erba sotto i portici di piazza Mercato.

L’evento

L’evento è in programma domenica 29 luglio alle 21 sotto i portici di piazza Vittorio Veneto (piazza Mercato) e si inserisce nel programma delle serate letterarie. In occasione del 40° anno di attività del gruppo letterario “Acarya” ci sarà la presentazione dell’antologia “Mai la parola rimane sola – 40 anni fra poesia e cultura”.

Musica e cultura

Durante la serata letteraria ci sarà anche tanta musica. All’appuntamento di domenica, infatti, parteciperà anche l’Orchestrina delle Ore che si esibirà suonando le più belle canzoni degli ultimi 40 anni. La partecipazione è gratuita. In caso di maltempo, la serata si sposterà presso la sala mostre della biblioteca comunale di Erba in via Joriati 6.