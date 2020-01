Le vacanze natalizie sono terminate ma a Como e provincia gli appuntamenti non mancano. Anche nell’anno nuovo ci sono tanti eventi in tutto il territorio da non perdere. Ecco quindi i nostri suggerimento su cosa fare nel fine settimana dell’11 e 12 gennaio 2020.

Gli eventi del weekend: i nostri consigli su cosa fare a Como

– Dopo il rinvio dello spettacolo a dicembre, finalmente sabato 11 gennaio alle 16 nella sede di AttivaMente va in scena “I sogni”, uno spettacolo teatrale di Elena Gaffuri per adulti e bambini, pensato appositamente per i piccoli tra i 4 e i 10 anni. Un viaggio verso le stelle sulle ali del disegno e dei colori. A conclusione dello spettacolo ci sarà una merenda per tutti. I biglietti sono disponibili online su Eventbrite o acquistabili presso Attivamente. I posti sono limitati. Ricordare di portare con sé i pennarelli.

– La stagione 2020 dell’Officina della Musica di Como parte col botto col concerto dei Gang, la rock band marchigiana capitanata dai mitici fratelli Marino e Sandro Severini che ha fatto la storia del folk-rock in Italia. La serata dei Gang, in programma sabato 11 gennaio, inaugurerà una nuova rassegna che prende il titolo proprio da un loro disco, “Storie d’Italia”. Un viaggio tra le città dei cantautori attraverso canzoni e cucina.

– Sabato 11 gennaio alle 21 il Teatro Nuovo di Rebbio ospita la commedia dialettale “Ul diavul in sacrestia”, portata in scena dalla Compagnia Teatrale dei Quattro Venti di Arcisate.

– Domenica 12 gennaio alle 15.30 al Teatro Sociale di Como si tiene la seconda replica dello spettacolo in due parti “L’heure espagnole/Gianni Schicchi” che chiude la stagione lirica.

– Nell’ambito del mese della pace fino al 19 gennaio è possibile visitare all’oratorio di Albate la mostra fotografica di Alessandro Annunziata. “ReHub” racconta attraverso gli scatti del fotografo il ReHABilitation and social reintegration Centre di Sulaimaniya, nel Kurdistan Başūr (del Sud), la più autonoma di tutte le regioni curde, sparse tra Siria, Turchia, Iran e, appunto, Iraq.

Nel fine settimana a Cantù e dintorni

– Cantù. “It’s only rock ‘n’ roll but I like it!”. “Rock ‘n’ roll night” sabato 11 gennaio dalle 22 All’1e35Circa con il trio “Wild Boppers”. Partendo da “Johnny B. Goode” di Chuck Berry, propongono un repertorio basato sui più grandi successi degli anni ‘50, non mancano riferimenti a quello che fu il rockabilly revival degli anni ‘80, completano la scaletta alcuni pezzi surf degli anni ‘60. Impossibile stare fermi. “Storie di radio, rock ‘n’ roll e viaggi alla ricerca delle radici della musica americana” è invece il titolo della serata in agenda per domenica 12 gennaio dalle 18, una chiacchierata con il “Dr Feelgood” di Virgin Radio, Maurizio Faulisi e Gianni Zuretti. Evento a ingresso libero. All’1e35Circa si trova in via Giovanni XXIII, 7. Per maggiori informazioni: 345/7972809.

– Cantù. Arriva, immancabile, il concerto augurale 2020 del corpo musicale Giuseppe Verdi di Vighizzolo. Una tradizione ormai irrinunciabile, che quest’anno si rinnova e si reinventa con una variazione sul tema: protagonisti del concerto, che si terrà sabato 11 gennaio al Teatro Fumagalli di Vighizzolo alle 21, saranno alcune celebri colonne sonore. A partecipare alla serata e a rendere l’evento davvero imperdibile vi sarà anche la compagnia teatrale San Genesio. L’ingresso alla serata è libero.

– Capiago Intimiano. Per gli amanti della musica classica l’appuntamento è sabato sera nella Sala Consiliare del comune. Alle 20.45 si svolgerà infatti un concerto intitolato “Dalle danze all’opera”, evento organizzato dall’Amministrazione comunale. Esso vedrà l’esibizione del tenore Antonio Mandrillo e del Quintetto di fiati “Orobie”, composto da Chiara Picchi, Fabio Ghidotti, Alessandro Valoti, Oscar Locatelli e Marino Bedetti.

– Cucciago. La scuola dell’infanzia del paese compie 115 anni, 40 dall’apertura della nuova sede in via Arialdo. La festa prenderà avvio, sabato 11, alle 11.30 in sala consiliare, con la mostra storica, che rimarrà poi visitabile sino al 26 gennaio. Alle 12.30 appuntamento alla scuola dell’infanzia per l’inaugurazione e la mostra “Atmosfere”, quindi alle 13 in mensa pranzo con cestino e compleanno.

– Novedrate. Quale miglior modo per chiudere le festività natalizie che una bella tombolata in compagnia? E’ ciò che deve aver pensato l’oratorio San Giovanni Bosco, che per domenica 12 gennaio, nel Salone Don Felice, ha organizzato il gioco a premi. Si comincia alle 16.30.

– Fino Mornasco. Tornano a Fino Mornasco le “tante voci” che ne formano una sola, le “tante anime” che ne formano una sola: il coro “unAnimae” si esibirà nella chiesa parrocchiale di Andrate sabato alle 21.

Appuntamenti a Mariano Comense e dintorni

– Mariano Comense. Domenica 12 gennaio, andrà in scena un nuovo e imperdibile appuntamento con l’”Antico e premiato corpo musicale città di Mariano Comense”. Alle 16 è fissato il tradizionale concerto del nuovo anno. L’evento si svolgerà all’interno dell’auditorium dell’istituto “Jean Monnet”, in via Santa Caterina. Per l’occasione sarà presente anche la cantante lirica Barbara Costa che si esibirà attraverso le note di musica lirica e contemporanea.

– Arosio. Primo appuntamento del 2020 con il Piccolo Teatro Pratico. Domenica pomeriggio dalle ore 16 l’Auditorium in via Buonarroti ospiterà lo spettacolo “Alla ricerca del tesoro perduto”, tenuto dal mago Riccardo Reali. L’evento è pensato per i bambini, ma adatto a un pubblico di tutte le età.

Cosa fare a Olgiate Comasco e dintorni

– Concagno. Sabato 11 gennaio, dalle 15.30, open day dell’asilo.

– Cagno. Sino al 19 gennaio mostra di presepi nella chiesa di San Michele.

– Binago. Sabato 11 gennaio, alle 21 al Cineteatro di viale dei Caduti, spettacolo teatrale “Una vita contromano” con Flavio Oreglio. Ingresso a 9 euro, biglietti sulla piattaforma Liveticket.

– Villa Guardia. Domenica 12 gennaio, dalle 15, al ristorante pizzeria Coccodè in via Monte Rosa, Miss lady regina d’Italia, evento con sfilata.

– Valmorea. Sabato 11 gennaio, alle 20.30, all’oratorio di Casanova, premiazione del concorso presepi.

– Oltrona di San Mamette. Sabato 11 gennaio open day della scuola dell’infanzia dalle 15 alle 17.

– Rodero. Sabato 11 gennaio open day della scuola primaria dalle 10 alle 12.

I nostri consigli se vi trovate a Erba e dintorni

– Erba. Continua al cinema Excelsior la programmazione di successo dell’ultimo film di Checco Zalone, “Tolo tolo”, già campione di incassi al botteghino. La programmazione è prevista per sabato 11 gennaio, alle 21.15, e domenica 12, alle 15.30, 17.30 e 21.15.

– Erba. Domenica 12 gennaio prende il via la nuova edizione della Fiera di Sant’Antonio. Dalle 9 a Erba Superiori bancarelle e parco divertimenti. Alle 11 verranno benedetti i bambini e i loro giocattoli. A seguire benedizione e sfilata dei trattori. Infine alle 14.30 Bacio della Reliquia.

