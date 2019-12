Il Natale è alle porte, c’è perfino la neve. Così si apre un altro fine settimana ricco di appuntamenti. Cosa fare a Como e provincia questo weekend, sabato 14 e domenica 15 dicembre? Il periodo natalizio entra nel vivo e sono tantissime le attività e gli eventi da non perdere. Ecco quindi i nostri consigli.

– Città dei Balocchi. Anche questo fine settimana tanti gli eventi della manifestazione a corredo del mercatino, delle luci e delle attività ordinarie. Si rinnova infatti l’appuntamento con Natale in Divisa: Polizia Locale e Protezione Civile il 14 e 15 dicembre saranno in piazza Volta a disposizione dei bambini. Inoltre domenica 15 dicembre il Coro del Vicariato di Torno si esibirà ai piedi del grande albero di Natale di piazza Grimoldi nell’ambito della rassegna “Note di Natale”.

Al Centro Pastorale Cardinal Ferrari invece sabato 14 dicembre e domenica 15, mostra di modellismo con un ricco calendario. Saranno esposti modelli e plastici ferroviari a cura di ComoinTreno e Amici del treno di Bollate, modelli militari, aerei ed automobili del Gruppo Modellisti di Giussano, grandi modelli navali di Model Navi Lario. Viene riproposto il Rivarossi Revival con un raduno in scala del meglio del “made in Como”. Tra gli eventi in programma, la presentazione del volume “La Ferrovia Como-Lecco, tra ferro, legno e seta nel cuore della verde Brianza”, domenica 15 alle 15.30.

E ancora il 14 dicembre, alle 15.30, ritrovo in piazza Volta per Video Bloggreen, una caccia al tesoro per le vie della città in inglese. Il Salone del Brolettoil 14 dicembre dalle 10 alle 12.30 ospita invece Archevita Rocks, un laboratorio creativo per bambini (da 5 a 10 anni) e genitori in cui si coloreranno i sassi insieme a tema Natale.

– Geppi Cucciari torna al Teatro Sociale di Como, in collaborazione con MyNina Spettacoli, con “Perfetta”, sabato 14 dicembre alle 20.30. (QUI I DETTAGLI)

– Ricco fine settimana al Teatro Sociale di Como. Domenica 15 dicembre, in sala Bianca, prosegue la rassegna Camera con Musica alle 11 con “Il Sogno da Beethoven a Piazzolla”; si esibiscono Caterina Isaia al violoncello e Rosamaria Macaluso al pianoforte. Sempre domenica 15 alle 20.30 Sofia Ballet porta in scena “Il lago dei cigni”.

– Sabato 14 dalle 10 alle 18 alla BNL di piazza Cavour 32 è possibile visitare la quinta edizione della rassegna di pittura “Nutrire la vita – il colore che cura”, dedicata quest’anno ai “Pensieri Colorati”.

– All’ospedale Valduce sabato 14 dalle 9 alle 13 torna Rotaract Teddy Bear Hospital Como. La mattinata si rivolge ai bambini tra i 3 e i 9 anni che diventeranno gli accompagnatori di orsacchiotti malati che diverranno pazienti dell’ospedale e saranno visitati in diversi reparti ospedalieri. L’accesso alla giornata è libero e gratuito. Ad ogni bambino che effettuerà il percorso di cura dell’orso sarà regalato il peluche guarito. Segreteria Rotaract Como 340.9113307 – 333.2215209 – segreteria.rotaractcomo@gmail.com.

Gli appuntamenti sul Lago

– Lake Como Christmas Light: oltre 40 monumenti illuminati sul lago di Como (QUI I DETTAGLI)

– Cernobbio. Terzo appuntamento con i laboratori di Fata Morgana a Villa Bernasconi sabato 14 dicembre alle 15. Pensati per bambini dai 5 agli 11 anni e ispirati all’arte di Marcello Dudovich, faranno conoscere da vicino questo artista che fin da bambino riempiva i suoi quaderni di figure e immagini. Partendo dalla fotografia e attraverso il disegno, condurranno alla realizzazione di un manifesto. Costo 15 euro, con prenotazione obbligatoria su villabernasconi.eu.

– Lezzeno. Sabato 14 dicembre concerto “Notte di Cielo” con la Corale Bilacus a partire dalle 21 alla Chiesa SS. Quirico e Giulitta.

– Bellagio. Sabato 14 dicembre concerto Gospel con il gruppo Greensleeves Gospel Choir dalle 21 nella chiesa parrocchiale Santi Materno e Ambrogio.

– Brienno. Sabato dalle 15 alle 23 e domenica dalle 10 alle 19 secondo appuntamento con i Mercatini Natalizi Sotto i Portici organizzata dall’associazione Noi di Brienno.

– Carate Urio. Domenica 15 dicembre alle 11.30 al Palazzo Municipale si terrà l’inaugurazione della “Mostra Fotografica – L’Uomo e la Natura” di Andreani Paolo. Distribuzione gratuita dei calendari istituzionali 2020, con piccolo rinfresco offerto dall’Amministrazione Comunale. La mostra termina il 6 gennaio.

Nel fine settimana a Cantù e dintorni

– Cantù. Sabato 14 dicembre in Sala Mons. Bratti dell’Oratorio S. Paolo (Via Fiammenghini 14) ore 20.30 Iubilantes con Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus e Auser Insieme Canturium invita a “Appuntamento al buio”, serata di lancio e promozione di donazioni per la nuova edizione 2020 di Monumenti aperti per una città per tutti. Accompagnato al buio dai volontari non vedenti, il pubblico sarà accolto dagli interventi musicali, anch’essi al buio, dei “Gregari in fuga”, band dell’UICI Como.

– Cantù. Sabato 14 dicembre alle 21 presso il Cineteatro Fumagalli concerto di Natale: “Viaggiando sulle ali della musica” a cura dell’Associazione Avis di Cantù.

– Cantù. Babbo Natale a cavallo sabato 14 dicembre: a Mirabello alle 14.30 e a Fecchio alle 16.30; domenica 15 dicembre: a Cantù Asnago alle 12, a Vighizzolo alle 15 e a Cascina Amata alle 16.30. Organizzazione Associazione Pro Loco per Cantù.

– Cantù. Sabato 14 dicembre alle 18 presso la ex Chiesa della Trasfigurazione, Sant’Ambrogio in Piazza Marconi, concerto “Natale di note a Sant’Ambrogio” organizzazione Associazione Nuova Scuola di Musica.

– Cantù. Domenica 15 dicembre alle 15 in piazza Garibaldi: lancio dei palloncini e intrattenimento musicale del Corpo Musicale La Cattolica organizzazione Associazione Pro Loco Pro Cantù in collaborazione con il Corpo Musicale La Cattolica che allieterà con la propria musica anche le vie del centro.

– Cantù. Domenica 15 dicembre presso l’Istituto Immacolata Concezione, viale Madonna 20, alle 8,30 Santa Messa domenicale e alle 9,30 inaugurazione Mostra dei Presepi allestita fino al 6 gennaio e aperta dalle 15 alle 18.

– Cantù. Domenica 15 dicembre alle 16 Concerto finale 9° Sinfonia di Beethoven per pianoforti a due mani al Teatro San Teodoro in via Corbetta.

– Cantù. Domenica 15 dicembre alle 17 Atmosfera di Natale tra musica, libri e tisane presso la Libreria Libooks, in via Dante 8.

Gli eventi a Mariano Comense e dintorni

– Mariano Comense. Domenica 15 dicembre spazio allo spettacolo teatrale per bambini “Dentro la fantasia” in sala civica, a partire dalle 15.30, gireranno in piazza anche i Babbi Natale con i pattini. Nella stessa giornata l’antico e premiato corpo musicale città di Mariano Comense suonerà alle 16 e metterà in scena i suoi speciali auguri in musica.

– Mariano Comense. Fino a domenica 15 dicembre , c’è il mercatino di Natale della cooperativa Penna Nera. Lo spazio adibito per il mercatino di Natale è quello de “La Bottega”, in via Santo Stefano dove è possibile trovare un’esposizione di pensieri natalizi a cura della cooperativa. Gli orari di apertura del «La Bottega» per sabato e domenica sono 9-12.30; 14-19.30.

– Cabiate. La biblioteca civica “Ida Rho” in occasione del Natale ha organizzato un appuntamento speciale della rassegna “Nati per Leggere”. Sabato 14 dicembre a partire dalle 10.30 le voci dell’iniziativa, le volontarie formate da Nati per Leggere Silvia e Ilaria, leggeranno molte storie a tema natalizio, con tante letture specifiche per i gruppi di bambini da 0 a 3 anni e dai 3 ai 6. Una mattina divertente, che oltre le storie vedrà anche una super sorpresa, Babbo Natale è stato invitato in Biblioteca e farà una breve sosta per salutare i bambini, leggere una storia insieme e ascoltare i loro ultimi desideri, prima di fare ritorno al polo nord per ultimare la preparazione in vista della notte che tutti attendono.

Cosa fare a Olgiate Comasco e dintorni

– Lurate Caccivio. Nuovo appuntamento con la rassegna “Nati per leggere”. Da segnare in agenda l’incontro che si terrà oggi, sabato 14 dicembre, in biblioteca comunale, in largo Caduti per la pace. Una mattinata dedicata a grandi e piccoli, tutta incentrata sulla formazione e lo svago. Dalle 10 alle 12, letture per bambini fino ai 3 anni di età e per i loro genitori. L’evento è gratuito ma l’iscrizione è obbligatoria. Per maggiori informazioni, chiamare il numero 031-390061.

– Oltrona San Mamette. Il Natale è alle porte con una serie di appuntamenti dedicati all’importante ricorrenza. Protagonista il coro “La Rocca”, che ha deciso di scaldare i cuori di coloro che vorranno trascorrere una magnifica serata. Domenica 15 dicembre, alle 21, in chiesa, canti natalizi. Dall’emblematico titolo “… Una notte d’inverno”, la serata è stata organizzata dalla biblioteca e dall’assessorato alla Cultura.

– Veniano. “Il Milione” rivive nel concerto di Natale del Corpo musicale venianese. Sabato 14 dicembre, alle 21, nella palestra della scuola primaria, si terrà il consueto concerto di Natale della banda. “Le avventure di Marco Polo” sarà il titolo di quest’anno. Un’occasione per ripercorrere con l’immaginazione le varie tappe del viaggio dell’avventuriero. A raccontarne le gesta sarà l’attore Francesco Benzoni. Le sue parole saranno accompagnate dai suggestivi brani eseguiti dal Corpo musicale venianese sotto la direzione del maestro Matteo Monti. Ingresso libero.

– Uggiate Trevano. Cibo etnico e solidarietà con “Aspettando il Natale”: domenica 15 dicembre, il mercatino delle associazioni. Dalle 10 alle 17, aria di festa in piazzale Europa con gli stand di 17 gruppi di volontariato, esposizione dei presepi realizzati da Salvatore Gibbirisco e delle opere in legno di Piero Stefanetti. I canti natalizi del duo “Tea for two” allieteranno l’atmosfera. L’iniziativa consentirà ai sodalizi di farsi conoscere meglio e di raccogliere fondi per i propri progetti. Al banco dell’associazione “Gemellaggi e Relazioni internazionali” si potrà votare per la vetrina più bella nell’ambito del concorso lanciato dal Comune “Addobba la vetrina”. Per i più piccoli, truccabimbi e palloncini allo stand della Cri e il concorso organizzato dall’Associazione commercianti per il disegno più bello, a tema “Lo spirito del Natale”. I volontari dell’associazione di Como “Kibaré”, che si occupa di adozioni a distanza in Burkina Faso, prepareranno cibo burkinabé ed etiope, i coscritti del 1964 la trippa e il gruppo terza età la porchetta di Ariccia.

– Faloppio. Serata gospel all’auditorium per sostenere “A.Ma.Te”. Sabato 14 dicembre, alle 21, il “Sant’Anna Gospel Choir” si esibirà per raccogliere fondi a favore della realtà faloppiese. L’ingresso all’evento è gratuito e ogni donazione andrà interamente a favore dell’associazione, che si occupa di garantire un servizio decentrato e gratuito di cure palliative.

I nostri consigli se vi trovate a Erba e dintorni

– Erba. Sabato 14 dicembre dalle 14.30 alle 17 alla stazione di Erba c’è #YouthLab: “Natale dal mondo. Scopriamo le tradizioni natalizie da tutto il mondo”.

– Erba. L’associazione NoiVoiLoro organizza per sabato 14 dicembre dalle 19 la Festa prima delle Feste. Cena natalizia, lancio palloncini luminosi, Superquiz di Natale, ratto baratto natalizio.

– Erba. La libreria di via Volta, Erbedaltro, pasticceria Sartori e i Vigili del Fuoco organizzano “Aspettando Santa Lucia”. Appuntamento domenica 15 dicembre in piazza Sartori per falò, cioccolata e letture animate.

– Erba. Terza uscita della rassegna “A spasso col Faggio”. Sabato 14 dicembre conosceremo una piccola contrada di Erba: Villincino. La cittadina è il cuore dell’ Alta Brianza e porta con sé una storia molto antica, dai romani al Medioevo e passeggiando tra le viuzze se ne trovano ancora testimonianze. Si terminerà la giornata visitando anche Sant’Eufemia la quale è una delle chiese plebane più antiche. Si parte alle 10 da piazza Prepositurale e si arriverà verso le 12 in piazza Mercato. La visita è gratuita, ma con obbligo di prenotazione mandando una mail a ilfaggiosullago@gmail.com o chiamando al 333.8896445.

– Rezzago. Nelle giornate di sabato 14 e domenica 15 dicembre Rezzago si vestirà a festa e diventerà il Paese del Natale; si terrà, infatti, la prima edizione dei Cortili di Natale, manifestazione ispirata all’ormai ventennale rassegna Cortili in Festa.

– Albavilla. Domenica 15 dicembre serata dedicata al Urano, Nettuno ed al profondo cielo, in particolare la Nebulosa di Orione (M42), l’Ammasso delle Pleiadi (M45), l’Ammasso delle Iadi (Mel 25), il Doppio Ammasso in Perseo (Ngc 869/884) e la Galassia di Andromeda (M31) con il Gruppo Astrofili Lariano. Ritrovo alle 17,15 presso la vecchia sede in via C. Cantù, alle 17.45 osservazione in località Salute, prato antistante ex Albergo alle 20.30 circa termine delle osservazioni e pizzata in compagnia.

