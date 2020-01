A gennaio inoltrato a Como e provincia gli appuntamenti non mancano. Anche nell’anno nuovo ci sono tanti eventi in tutto il territorio da non perdere. Ecco quindi i nostri suggerimento su cosa fare nel fine settimana se vi trovate nel Comasco il 18 e 19 gennaio 2020.

LEGGI ANCHE –> Dove vedere il rogo della giubiana nel Comasco

Gli eventi del weekend: i nostri consigli su cosa fare a Como

– Domenica 19 gennaio alle 16 l’associazione Carducci organizza “Ciaula scopre la luna e Rosso Malpelo”. Protagoniste dell’evento saranno infatti le opere di Luigi Pirandello e di Giovanni Verga che, da più di cento anni, raccontano acutamente l’ampio spettro delle debolezze, delle paure, della meschinità dell’animo umano ma anche delle sue straordinarie bellezze e capacità di rivincita e di rinascita. Le letture verranno presentate da Miriana Ronchetti e Corrado Bega. Info e prenotazioni: 031.267365 / 329.3817686.

– Prosegue la rassegna di teatro per bambini “Piccole Idee” al Teatro Lucernetta organizzata dalla compagnia “Teatro in Centro”. Domenica 19 gennaio doppia rappresentazione, alle 15.30 e alle 17.30, di “Il soldatino di piombo”. Si tratta di un adattamento della favola di Andersen di Sarah Paoletti pensata per i bimbi tra i 5 e 6 anni. Un’occasione per imparare ad accogliere la diversità come un dono che ci dà la forza di superare ogni ostacolo.

– Sabato 18 gennaio alle 20.30 va in scena sul palco del Teatro Sociale di Como la seconda rappresentazione di “Grease il musical”. Alle 16 di domenica 19 gennaio invece andrà in scena “Cappuccetto Rosso”, dedicato ai bimbi dai 6 anni di età.

– Massimiliano Miazzo, artista neo-figurativo dal ricco immaginario onirico-surreale, espone le sue più recenti opere ispirate a tre tematiche fondamentali dalle forti connotazioni simboliche: Le spine e la rosa, Dalla terra al cielo, Misteri del creato, nel contesto della mostra personale “Realtà, sogni, visioni”. L’esposizione, che verrà inaugurata domenica 19 alle 16 in Pinacoteca Civica, è curata da Maria Proja de Santis.

– Domenica 19 gennaio doppia marcia della pace a Como e a Cantù. Nel capoluogo si parte alle 14 da piazzale Montesanto mentre a Cantù alle 14.30 da via Milano 127.

Nel fine settimana a Cantù e dintorni

– Cantù. Prosa, musica e poesia: intenso cartellone di eventi al Teatro San Teodoro. In agenda per sabato 18 gennaio alle 21: “L’indifferenza”, thriller, scritto e diretto da Pablo Solari che costringe lo spettatore a prendere posizione su cosa sia vero e cosa sia falso.

– Cantù. Si apre l’agenda degli incontri firmati Libooks. Per sabato 18 gennaio alle 10.30, è prevista: “Una zuppa di libri”, laboratorio per bimbi (3-6 anni) con l’Associazione Colapesce.

– Cantù. Domenica 19 il secondo appuntamento, sulle nevi di Savognin con il Cai Cantù.

– Cantù. Pro Cantù organizza per il giorno 18 gennaio, presso il centro commerciale Mirabello, l’apertura della mostra “Cantù Colorata”. Verranno esposti i disegni realizzati dai Remigini, alunni frequentanti la prima elementare.

– Bregnano. Un week-end all’insegna della festa delle arance. Sabato, dalle 15 al centro polifunzionale di via Sauro si venderanno le arance tarocco siciliane. Dalle 20 cena siciliana con musica dal vivo (il contributo richiesto per partecipare è di 20 euro). Per prenotare la cena chiamare Angelo al 347.2369087 o Caterina al 335.388459 (durante gli orari serali). Domani, domenica, dalle 11 vendita arance tarocco siciliane. Alle 16 Bi Bi Band in concerto; la partecipazione è gratuita. La serata si concluderà con l’estrazione dei biglietti vincenti della sottoscrizione a premi. La manifestazione è organizzata dalla Banda di Bregnano in collaborazione con la Pro loco e con il patrocinio del Comune. Tutto il ricavato delle due giornate sarà dato interamente alla banda di Bregnano.

– Fino Mornasco. Continuano le interessanti iniziative della biblioteca comunale di Fino Mornasco, soprattutto quelle dedicate alle letture per i più piccoli.

Sabato 18 gennaio prende il via il ciclo de “I sabati dei piccolissimi”, letture di circa un’ora dedicate alle famiglie con bambini dagli zero ai due anni. Sabato 18 gennaio, dalle 10.30 alle 11.30 va in scena l’incontro organizzato dalla cooperativa Leonardo dal titolo “Suoni per raccontare”.

– Novedrate. “Un imperdibile pomeriggio con l’autore”. Domenica pomeriggio, con la collaborazione dell’associazione e community letteraria “Le Sfogliatelle”, il centro ospiterà Errico Buonanno, scrittore, traduttore e autore radiofonico e televisivo. L’occasione è la presentazione del suo nuovo libro “Teresa sulla Luna”, che racconta le vicende del personaggio di Teresa Piserchia, donna sensuale e senza filtri, con un talento per un particolare tipo di musica.

– Cucciago. Sabato 18 gennaio alle 21, presso l’auditorium Centro parrocchiale Sant’Arialdo di Cucciago, si terrà il primo appuntamento dal titolo “Cina, quale futuro per la chiesa cattolica” organizzato dal Centro Culturale Luigi Padovese nel decimo anniversario della morte di monsignor Padovese.

– Brenna. In occasione della rassegna di Oltre lo sguardo in collaborazione con il Coordinamento Comasco per la pace, BiblioBrenna propone la proiezione del film d’animazione “Spiderman – Un nuovo universo”. Sarà Bruno Vergani a spiegare il film e a raccontare del meraviglioso mondo dei fumetti coinvolgendo i presenti in un interessante dibattito. La proiezione si terrà domenica 19 gennaio, alle 15, presso il teatro «Don Maurizio Mariani» di Brenna.

Appuntamenti a Mariano Comense e dintorni

– Mariano Comense. Sabato 18 gennaio, all’oratorio di “San Rocco” c’è in programma il tradizionale falò della Giubiana. Appuntamento per le 18.30, a seguire una proiezione di foto delle esperienze invernali. Infine alle 20 ci sarà la cena a base di risotto con luganega.

– Cabiate. Inizia sabato 18 gennaio il corso di italiano per stranieri organizzato dall’Associazione Punto a Capo. Per partecipare è possibile contattare il presidente dell’Associazione Maurizio Cazzaniga per l’adesione gratuita e la partecipazione. Si avrà la possibilità in questo modo di seguire due lezioni la settimana, il lunedì e il sabato dalle 18 alle 20.00 in biblioteca. L’obiettivo dell’iniziativa è il superamento di una prova d’esame che attesti la competenza linguistica al livello A2, necessaria per l’ottenimento di un permesso di soggiorno in via continuativa.

– Arosio. Al via il torneo di mini-volley. E sarà un’occasione di gioia e divertimento per circa 260 bambine di 76 squadre. Sono i numeri impressionanti attesi per l’evento di domenica, organizzato dall’Asd Pallavolo Arosio con la Pro Loco Arosio e il patrocinio del Comune. In campo scenderanno bambine nate tra il 2008 e il 2014, accomunate dalla grande passione per la pallavolo. Il torneo inizierà alle ore 14, con la prima partita alle 14.30 e le finali di categoria in programma alle 17.30

Cosa fare a Olgiate Comasco e dintorni

– Solbiate. Domenica 19, dopo la messa delle 10.30, benedizione degli animali e delle auto.

– Figliaro. Domenica 19 all’oratorio incontro sul tema dell’educazione dei figli, col diacono don Luigi Marcucci.

– Montano Lucino. Sabato 18, alle 10.30 in biblioteca, letture per i bimbi dai 3 ai 7 anni.

– Gironico. Domenica 19 festa tradizionale del Bambìn de Gironich, messe alle 7, 8.30, 10.30 e 17.30, dalle 14..30 vespro e processione per le vie del paese.

– Binago. Sabato 18, alle 21, concerto delle corali di Laveno Mombello e Verbania insieme agli Scusaritt, al cineteatro di viale dei Caduti.

I nostri consigli se vi trovate a Erba e dintorni

– Erba. Nel weekend si chiude la tradizionale Festa di Sant’Antonio. Sabato 18 gennaio alle 20.30 vespero, domenica 19 alle 10 messa e a seguire sarà possibile visitare il mercatino.

– Erba. Sabato 18 gennaio in biblioteca si rinnova l’appuntamento “Io leggo per te”, dedicato ai bambini dai 18 ai 36 mesi.

– Erba. Al Museo Civico fino al 25 gennaio è possibile vedere il Tributo a Leonardo a cura del Gruppo Amici del Presepe.

Per le vostre segnalazioni scrivere a giornaledicomo@gmail.com, oggetto “eventi weekend”

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU