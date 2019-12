Ultimo weekend prenatalizio. Così si apre un altro fine settimana ricco di appuntamenti. Cosa fare a Como e provincia questo weekend, sabato 21 e domenica 22 dicembre? Il periodo natalizio entra nel vivo e sono tantissime le attività e gli eventi da non perdere. Ecco quindi i nostri consigli.

Gli eventi del weekend: i nostri consigli su cosa fare a Como

– Città dei Balocchi. Il fine settimana che precede il Natale è ricco di appuntamenti, oltre quelli “fissi” come i laboratori al Broletto, il ciclo “Amiamo il pianeta” e GirinGiostra. Torna quello preferito dai bambini, “Natale in divisa”; sabato 21 e domenica 22 i Vigili del Fuoco saranno in piazza Verdi con “Pompieropoli for all”, un percorso ludico- didattico accessibile. Il 22 dicembre invece per la rassegna “Note di Natale” si esibirà sotto l’albero di piazza Grimoldi “Nota su Nota XmasChoir”. Sempre domenica 22 dicembre i bambini potranno provare l’ebbrezza del “Battesimo della Sella” ai giardini a lago; i cavalli saranno a loro disposizione per una piccola prova.

– Domenica 22 dicembre nella Sala Bianca del Teatro Sociale l’appuntamento con il Natale firmato Fabius Constable & Celtic Harp Orchestra raddoppia: alle 11,15 concerto matinée; alle 19,30 aperitivo offerto da Anagramma e tradizionale concerto Gala di Natale. Ospite internazionale, direttamente da Casablanca e per la prima volta in Italia, il M° Abdou Ouardi che si unirà alla celebre orchestra di arpe lariana. Per info e biglietti francesca.bazzurini@mail.com.

– Come da tradizione trentennale il Gruppo Archeologico Comasco “Ulisse Buzzi” onlus organizza l’incontro alla Fonte della Mojenca per assistere al tramonto del solstizio d’inverno. Oltre alla consueta celebrazione pomeridiana, ci sarà l’occasione per una visita guidata ai siti archeologici del Comum Oppidum, l’antico abitato celtico di Como. L’evento del 21 dicembre è gratuito, con ritrovo in piazzale Giotto a Prestino. Iscrizione: https://bit.ly/2D30qQ8

Gli appuntamenti sul Lago

– Lake Como Christmas Light: oltre 40 monumenti illuminati sul lago di Como (QUI I DETTAGLI)

– Blevio. Sabato 21 dicembre dalle 17.30 si tiene nella Chiesa dei SS. Gordiano ed Epimaco, frazione Girola, “Organi in Symphonia” a cura dell’associazione musicale Organo Prestinari 1821.

– Lezzeno. All’oratorio dalle 15.30 sabato 21 dicembre si tiene la Festa con Babbo Natale: giochi per i bambini, merenda ed alle 17:30 all’imbarcadero arriverà, su una Lucia, Babbo Natale per la distribuzione di doni ai bambini.

– Bellagio. Dal 21 dicembre al 6 gennaio nella Torre delle Arti sarà possibile visitare la mostra “100 anni di vita bellagina attraverso il bar Sport”.

– Menaggio. Sia sabato che domenica, dalle 10 alle 20, si tiene la Festa “Menaggio Rosso Natale”: ci saranno i tradizionali mercatini artigianali di Natale sul lungolago e nel tardo pomeriggio momenti musicali nei vari angoli del paese.

– Moltrasio. Domenica 22 dicembre le frazioni di Casarico e Tosnacco verranno attraversate da una fiaccolata dai monti a lago a cura di Associazioni Moltrasine. All’arrivo in piazza San Rocco Babbo Natale, cioccolata, vin brulè, panettone e pandoro per tutti.

Nel fine settimana a Cantù e dintorni

– Cantù. Il Cantù I del Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani (Masci), come ogni anno dal 2005, porterà in città “La Luce della Pace” proveniente direttamente da Betlemme. Domenica, 22 dicembre alle ore 16 arriverà nella Chiesa di San Michele di Cantù. Ad accoglierla, oltre al MASCI e agli scout canturini, ci saranno gli scout dell’Assoraider di Senna, i rappresentanti della Comunità pastorale di San Vincenzo e tutti coloro che vorranno unirsi nell’accoglienza della luce di Betlemme. A ciascuna delle cinque parrocchie, verrà consegnata una lanterna da collocare poi sui rispettivi altari.

– Cantù. Aperture straordinarie e tanti laboratori creativi: proseguono le iniziative nella “Casa di Babbo Natale” allestita in Villa Calvi (via Roma 8). Sabato 21 dicembre: dalle 9 alle 13 “La bottega di mastro Ivano: costruiamo Pinocchi o giocattoli con legno di recupero”; dalle 14 alle 18 “Natale in scatola – giochi in scatola” e “Fiabe e disegni” con Marta del Teatro San Teodoro. Domenica 22 dicembre dalle 9 alle 13: “La stanza dei suoni magici” laboratorio musicale per ascoltare, suonare e sperimentare; “Fiabe e disegni” con Marta del Teatro San Teodoro. Dalle 14 alle 18: “Christmans Wood, lavoriamo il legno” con Chiara di Asprolegno e “Laboratorio di Gioco Motorio” con Raffaella. Per tutte le informazioni: www.lacasadibabbonatalecantu. it.

– Figino Serenza. Uso Figino Calcio e il Figino Volley, hanno deciso di organizzare la festa Natale Insieme 2019. L’appuntamento per tutti gli atleti di queste due società, ma anche per i genitori, i fratelli e gli appassionati, è per domenica 22 dicembre. La mattinata sarà dedicata alla santa messa dello sportivo: appuntamento alle 11 nella chiesa parrocchiale. Poi nel pomeriggio spazio al divertimento: dalle 17 ci saranno diversi giochi, lo scambio degli auguri e molto altro… al palazzetto dello sport di Figino Serenza.

– Domenica 22 dicembre, alla Polisportiva di Senna Comasco si svolgerà l’attesissima festa di Natale. Il ritrovo al centro sportivo Vitale Broggi è fissato per le 15. Il pomeriggio si svolgerà tra giochi per i bambini, tombolate, consegna dei regali a tutti i membri della Polisportiva. E’ atteso anche l’arrivo di Babbo Natale, che porterà con sé tanti doni per tutti i bambini.

– Cadorago. Corale parrocchiale in concerto. L’appuntamento, domenica, è nella chiesa dei Santi Giacomo e Filippo a Bulgorello, con inizio alle 15.30. La schola cantorum proporrà una serie di brani tutti dal sapore natalizio che saranno accompagnate all’organo dal maestro Fabio Re.

– Capiago. Domenica 22 dicembre, il corpo musicale “Alessandro Volta” terrà l’annuale concerto natalizio al teatro auditorium “San Giovanni Bosco” di Capiago. L’evento, a ingresso libero e gratuito, avrà luogo alle ore 17 e regalerà a tutti i fortunati presenti un ensamble di brani che i talentuosi musicisti eseguiranno sotto la direzione del maestro Stefano Bedetti.

Gli eventi a Mariano Comense e dintorni

– Mariano. Sabato 21 dicembre ci sarà il consueto Mercato di Campagna Amica dalle 8 alle 12. Sarà anche l’occasione per uno scambio degli auguri con tè caldo, vin brulè e i dolci del Natale.

– Mariano. Sempre sabato, alle 21, alla chiesa del Sacro Cuore, spazio alla musica con il “Concerto di Natale” con la Chorus Band.

– Mariano. Domenica 22 dicembre invece in mattinata in via Kennedy saranno presenti le bancarelle del mercato. Una bella occasione per chi deve darsi da fare con gli ultimi regali in vista del Natale.

– Cabiate. Il Corpo musicale Santa Cecilia, diretto dal maestro Michele Fioroni, organizza il concerto natalizio “Note per Natale”.

Domenica 22 dicembre alle 21 il Santuario di Santa Maria Annunciata, storica chiesa nel cuore più antico del paese, diventerà la casa della musica per il secondo anno consecutivo, con le canzoni di Natale a creare la magica atmosfera delle feste.

– Arosio. Sabato la luna sarà direttamente dentro l’auditorium di Arosio. Merito del concerto “Guarda che luna!”, organizzato dal corpo musicale arosiano Arturo Toscanini dal Gruppo amici del cielo di Barzago (QUI I DETTAGLI).

Cosa fare a Olgiate Comasco e dintorni

– Olgiate Comasco. Sabato 21 dicembre, dalle 9 alle 18 in piazza Italia, “Il villaggio di Babbo Natale”, laboratori e giochi a tema natalizio a cura di La compagnia San Giorgio e il Drago. Spettacolo “Il Grinch e il Drago MangiadonI”.

– Villa Guardia. Presepe vivente alle 19.45 di sabato 21 dicembre, con ritrovo nella Corte dei Fenegrò, in piazza Garibaldi, a Civello.

– Villa Guardia. La Pro loco Villa Guardia e la Consulta giovanile organizzano la consegna dei regali per la vigilia di Natale: martedì 24 dicembre, dalle 9 alle 15, nella Sala consiliare del Comune, i genitori potranno portare i pacchi, con applicata un’etichetta per indicare nome e indirizzo del destinatario del dono. Poi, Babbo Natale e gli elfi consegneranno i regali porta a porta, dalle 16.30 fino alle 19.30 circa.

– Colverde. Sabato 21 dicembre, alle 21, nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, a Parè, sarà la volta de concerto gospel del “Free Angels’ Voices”.

– Binago. Domenica 21 dicembre, alle 21, al Cine Teatro dell’oratorio concerto dei Bidonville, con il maestro Aldo Bulgheroni ed Emanuele Banchi alla direzione del coro.

– Oltrona di San Mamette. In piazza Europa, domenica 22 dicembre, alle 15, infatti, arriverà in piazza Babbo Natale per la gioia di grandi e piccini.

– Lurate Caccivio. Non sarebbe Natale senza il classico busechin della Vigilia. E così, anche quest’anno, i volontari della Pro loco si sono rimboccati le maniche per proporre alla cittadinanza il consueto appuntamento mangereccio sotto l’albero. Location, ovviamente, il piazzale degli Alpini a partire dalle 18. Per prenotare la propria porzione chiamare il numero 338-7121027.

– Albiolo. Babbo Natale fa tappa alla casa più illuminata di Albiolo. Sabato 21 dicembre, grande evento per tutti i bambini. Ritrovo fissato alle 15 al centro educativo-ricreativo “Il Puzzle”, in via degli Artigiani, per creare una lanterna con cui partecipare a una mini processione fino a via Quarto dei Mille. Qui, dalle 16 alle 19, Babbo Natale accoglierà i bambini e scatterà foto insieme a loro. In contemporanea, in via Bixio, ad”Agorà 97″, ci saranno laboratori, letture natalizie e merenda per tutti. Dalle 18.30, la cooperativa preparerà anche trippa da asporto.

– Bulgarograsso. La tradizione del ritiro e della consegna dei regali continua a vivere. Sabato 21 dicembre, dalle 9 alle 12, gli interessati potranno portare i regali in sala consiliare dove saranno catalogati. La consegna avverrà, invece, durante la sera della vigilia di Natale. Gli amministratori saranno presenti dopo la messa delle 17.30. Una buona occasione anche per scambiarsi gli auguri e per un brindisi in compagnia.

I nostri consigli se vi trovate a Erba e dintorni

– Erba. Sabato 21 pomeriggio appuntamento con il Giornale di Erba alle 15 in piazza Mercato. Lancio dei palloncini, a seguire canti di natale insieme e merenda. Ci sarà la possibilità di fare la foto insieme nella speciale cornice del Giornale di Erba, poi con i bambini attaccheremo le stelline in uno “speciale” cielo. Le stelline si possono ritagliare dal giornale (l’ultima sarà pubblicata sul giornale di sabato 21 dicembre), personalizzarle (colorandole o scrivendoci un pensierino) e consegnarle in redazione o direttamente all’evento di sabato 21.

– Erba. La onlus “Amici di Carola” e l’associazione “Salta ancora Nicolò” organizzano “Babbo Natale e i i suoi elfi a Erba”. Sabato 21 e domenica 22 dicembre verranno consegnati i doni: sabato dalle 16.15 alle 17 villa Amalia (bimbi di Crevenna e Erba Alta), dalle 17.15 alle 18 scuola di via Riazzolo (bimbi di Buccinigo e Parravicino), dalle 18.15 alle 19 parcheggio di via Battisti (bimbi di San Maurizio). Domenica dalle 16.30 alle 17.15 in via I maggio (bimbi di Arcellasco, Incasate e Bindella), dalle 17.30 alle 22 parcheggio banca Intesa San Paolo (bimbi di Erba).

– Erba. Domenica 22 dicembre dalle 10 alle 18 mercatini nel cortile di Villa San Giuseppe per “Natale a Crevenna”. Inoltre in sala Annoni sarà allestito un tributo a Leonardo Da Vinci con opere artigianali e originali. Da non perdere il presepe animato.

– Erba. Sabato 21 dicembre in biblioteca alle 16 verrà inaugurata la mostra dell’acquarellista Giulio Minoretti “Luce e Vita”.

– Erba. Sabato 21 dicembre in biblioteca nuovo appuntamento con “La valigia delle storie”, letture animate per i bimbi tra i 3 e i 5 anni nell’ambito del progetto “Nati per leggere”. Le volontarie questa volta, dalle 16, leggeranno “La cena di Natale”.

