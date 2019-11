Cosa fare a Como e provincia questo fine settimana, sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre? Con l’inizio dell’ultimo mese dell’anno, inizia ufficialmente il countdown a Natale e gli eventi nelle nostre città di moltiplicano. Ecco quindi i nostri consigli.

Gli eventi del weekend: i nostri consigli su cosa fare a Como

– Il fotografo comasco Francesco Corbetta festeggia 20 anni di carriera, nonché 10 dall’apertura dello studio in via Rodari. Il 30 novembre, dalle 16 alle 20, inaugura quindi con un vernissage la mostra personale “Vent’anni della mia vita – Fotografie 1999-2019” composta da oltre 70 scatti suddivisi in otto sezioni, presentati come prove d’autore nel formato 30x45cm ma disponibili anche in tiratura e dimensioni più grandi.

– Verrà inaugurata sabato 30 novembre alle 18 presso la Libreria Plinio il Vecchio di Como (Via Vitani 14) la mostra “Blue Romance” di Alessandro Gottardo alias Shout. La mostra, realizzata in collaborazione con Artematta, presenta 17 opere dell’affermato illustratore, tra incisioni, serigrafie e digital art print. La mostra sarà visitabile fino al 18 gennaio 2020. Orari 10-13 e 14.30-19, lunedì chiuso. Ingresso libero.

– Uno dei titoli in assoluto più famosi del repertorio operistico, “Aida”, composta da Giuseppe Verdi nel 1871 per l’inaugurazione del Teatro dell’Opera del Cairo, torna al Teatro Sociale di Como per due recite, venerdì 29 novembre (ore 20) e domenica 1 dicembre (15.30), in una co-produzione dei Teatri di OperaLombardia, che vanta la ripresa dell’allestimento di Franco Zeffirelli, curata da Stefano Trespidi.

– Città dei Balocchi. Sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre appuntamento con “Natale in divisa”; ad attendere i più piccoli in piazza Verdi (ore 10-19) con laboratori e attività ci saranno gli agenti della Polizia Penitenziaria. Nella stessa giornata è dedicato ai bambini “Giocare con l’architettura”, una caccia al tesoro che porterà i più piccoli a scoprire i segreti di Palazzo Valli Bruni: gli architetti dell’Ordine professionale di Como accompagneranno i bambini leggendo racconti e aneddoti alla ricerca dei più preziosi tesori cittadini (ritrovo e iscrizioni presso Infopoint Palazzo del Broletto ore 15.00, prenotazione a Consorzio Como Turistica tel. 031/268989).

La magia del natale coinvolge anche la Pinacoteca Civica di Como che ospita dal 30 novembre al 5 gennaio “GirinGiostra – Caroselli in mostra”, curata dal Museo del Cavallo Giocattolo di Grandate. Tra gli altri appuntamenti da non perdere la charity dinner “Stelle sul lago di Como”, a favore dell’associazione La Nostra Famiglia, che vedrà protagonisti chef stellati: Davide Maci, Gianni Tarabini, Mauro Elli, Stefano Masanti, Andrea Bertarini e Federico Beretta. Appuntamento sul Battello Manzoni il 1° dicembre alle 19 (I posti disponibili sono circa 120, il costo pro capite è di 125 euro, prenotazioni a (info@consorziocomoturistica.it ).

– Da sabato 30 novembre al 24 dicembre lo Spazio Natta ospita la mostra “Il Santo” di Gabriela Butti. Ingresso libero.

– Sabato 30 novembre alle 14.30 sarà possibile partecipare ad una visita molto speciale al Museo della Seta che coinvolgerà vista e udito, tatto, gusto e olfatto. Tramite i cinque sensi, i partecipanti all’esperienza si immergeranno all’interno delle storie di cui il Museo è ricco.

– Il Grand International Piano Festival Lake Como fa tappa a Como con un concerto sabato 30 novembre alle 20 all’Istituto Giosuè Carducci. Protagonisti in un connubio incantevole tra poesia e musica Caroline Gautier e William Grant Naboré.

– Villa del Grumello domenica 1 dicembre alle 11.30 ospita il Concerto d’Inverno nell’ambito della rassegna Le stagioni del Grumello. Ad esibirsi con la chitarra nel salone centrale sarà Sergio Fabian Lavia con un omaggio alla saudade sudamericana.

Gli appuntamenti sul Lago

– Moltrasio. Il Grand Hotel Imperiale di Moltrasio ospita nelle sue sale sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre “Gastrolario Expo” cui parteciperanno 50 produttori agroalimentari del territorio. Oltre ad assaggi e acquisti, sarà possibile partecipare a diversi incontri tematici come “Da grande volevo fare l’agricoltore” a cura di Coldiretti, “Missoltino – Un pesce da preservare” di Slow Food Como ma anche “Il made in Lario nella cucina gourmet” con gli chef Luigi Gandola e Stefano Visini. Verranno anche presentati i libri “La dispensa del giorno dopo” di Francesca Biffi, “El risot cun l’unda” di Emilio Magni e “Fior di cucina” di Giacomo Guffanti.

– Sul Lago di Como. Dal 29 novembre al 6 gennaio Lake Como Christmas Light illuminerà le meraviglie architettoniche poste in posizioni panoramiche strategiche sul lago.

– Cernobbio. Nuovo appuntamento di “Giocare con l’arte”, il laboratorio creativo ispirato all’arte di Marcello Dudovich per bambini da 5 agli 11 anni. Insegnante animatrici di Fata Morgana. Il laboratorio partendo dalla fotografia, attraverso il disegno condurrà alla realizzazione di un manifesto. Costo per incontro 15 euro. Prenotazione obbligatoria sul sito villabernas coni.eu.

Nel fine settimana a Cantù e dintorni

– Cantù. Nella Casa di Babbo Natale sabato 30 novembre “Il Flauto Magico; può una penna suonare?” laboratorio musicale con Silva Tuja (9-13), “La stanza dei suoni magici” laboratorio musicale per ascoltare, suonare e sperimentare (14-18). Domenica 1 dicembre “Christmans Wood” lavoriamo il legno con Chiara di Asprolegno (9-13), “I laboratori di Rita” giochiamo con il verde per creare divertenti composizioni (14-18).

– Cantù. Dal 30 novembre apertura della Pista di Pattinaggio in piazza Garibaldi.

– Cantù. Domenica 1 dicembre alle 17 Concerto Gospel presso il Centro Cristiano Cantù di via Duzioni.

– Cantù. Sabato 30 novembre dalle 16 alle 17 presso Spazio Libri La Cornice ‘Tornare ai giochi in scatola’ incontro con la logopedista Federica Ciceri.

– Cantù. Sabato 30 novembre dalle 17 alle 19 Rassegna Scevro chi Legge: Susy Zappa scrivere di viaggi.

– Cantù. Sabato 30 novembre ore 21 al Teatro Fumagalli di Vighizzolo di Cantù Musical “Chiamateci LOL: lui o lei?” organizzato dal Sogno di Ale Onlus.

– Cantù. Sabato 30 novembre ore 21 al Teatro San Teodoro in via Corbetta spettacolo sinfonico: Verein fur musikalische privatauffuhrungen.

– Cantù. Domenica 1 dicembre alle ore 11 presentazione del libro “Canturini. Uomini che hanno reso grande la Pallacanestro Cantù” di Carlo Perotti presso la Libooks in via Dante.

– Cantù. Domenica 1 dicembre alle 15 al Teatro San Teodoro spettacolo per famiglie “Gianbabbeo”; apre anche la Mostra + Poetry Slam + Collettiva in piccolo formato.



– Brenna. Come da tradizione, sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre, si terrà la consueta vendita delle torte, un appuntamento abituale del calendario brennese. Come sempre, l’iniziativa si svolgerà presso il salone del cinema di Brenna durante gli orari delle sante messe. Le torte confezionate con apposita etichetta, riportante gli ingredienti, potranno essere consegnate sabato 30 novembre dalle 18.30 alle 19 presso il salone del cinema.

– Carimate. La biblioteca di Carimate sabato 30 novembre alle ore 17.30, organizza presso il Salone del Torchio di Carimate per la presentazione del libro “Bloody Money”, l’inchiesta curata dal team di giornalisti della famosa testata Fanpage.it e scritto dal giornalista e scrittore Massimiliano Virgilio. La serata vedrà la partecipazione di Sacha Biazzo, giornalista e autore dell’inchiesta video sui rifiuti tossici, gli affari e la malapolitica. Presenterà il libro sull’inchiesta, la cui prefazione è stata curata da Roberto Saviano.

Gli eventi a Mariano Comense e dintorni

– Mariano. L’Oratorio Santambrogio organizza per domenica 1 dicembre la Festa di Natale con mercatini, cioccolata calda e frittelle. Dalle 14.30 gli animatori faranno divertire con balli e giochi tutti i bambini presenti, alle 16 sarà possibile benedire le statuine di Gesù bambino mentre durante tutto il pomeriggio i bambini potranno partecipare al laboratorio di traforo, dove produrranno gli addobbi per il grande albero di Natale dell’oratorio.

– Mariano. Concerto d’organo nella chiesa di S. Stefano domenica 1 dicembre alle 16.

– Arosio. Domenica 1 dicembre torna il “Villaggio di Babbo Natale”, evento che permetterà ai residenti di vivere l’atmosfera di festa con qualche settimana di anticipo. Per tutto il giorno via Santa Maria Maddalena, via Oberdan e piazza Montello saranno occupate dai mercatini degli hobbisti, che apriranno alle 10. Insieme a loro rimarrà aperto l’ufficio degli elfi, per permettere ai bambini di scrivere le loro letterine da inviare a Babbo Natale. Al pomeriggio laboratori e flash mob.

Cosa fare a Olgiate Comasco e dintorni

– Appiano Gentile. Ritorna la colletta alimentare. Promossa dal “Banco alimentare”, si terrà sabato 30 novembre. I 150 volontari comaschi saranno presenti all’esterno dei seguenti punti vendita. Ad Appiano Gentile: consorzio, Crai, Gran Mercato e Md. A Guanzate la Crai. A Veniano il supermercato Tigros.

– Bizzarone. Programma intenso per “Accendiamo il Natale” sabato 30 novembre. La manifestazione si aprirà alle 17 con la messa, a seguire concerto gospel del coro “Sweet blues”. Dopo aver partecipato alla fiaccolata, si potrà assistere al presepe vivente e all’accensione delle luci che decorano l’albero di Natale nel parco comunale, antistante il Municipio. Per i bambini, la possibilità di scrivere e imbucare le lettere destinate a Babbo Natale.

– Faloppio. Natale si avvicina e i tradizionali mercatini tornano ad animare il week-end. Sabato e domenica in largo Aldo Moro e largo Sandro Pertini, le casette di legno addobbate a festa, i “Pinetti dell’amore” decorati dai cittadini e Babbo Natale, creeranno l’atmosfera natalizia.

– Olgiate Comasco. Sabato 30 novembre, alle 15.30 in biblioteca, animazione di Natale, dal titolo “Storie d’inverno e di Natale”. Laboratorio a tema natalizio con “La Lanterna”, per bambini da 3 a 7 anni: iscrizioni: 031-946388 e olgiatecomasco@ ovestcomobiblioteche.it.

– Beregazzo. “Paura e surpress per un malintees”. A teatro con i “Pultatt”. Il sacrista Maurizio Billiato, la perpetua Antonietta Castelli, il terun Giuseppe Castelli, la vecchia fiamma Loredana Lamorte, lo spacciatore Silvano Arduini, la sua assistente Ester Castelli e anche il sacerdote Claudio Casari attendono quanti vorranno passare una divertente serata al teatro di Beregazzo. L’appuntamento è per oggi, sabato 30 novembre, alle 21.

– Beregazzo. Giochiamo con i libri, tra racconti avventurosi, laboratori e costruzioni creative. E’ la nuova proposta rivolta ai più piccini, dai 6 agli 8 anni, che si svolgerà nella giornata di oggi, sabato 30 novembre, in biblioteca, dalle 16 alle 18.

– Colverde, Drezzo. Una giornata all’insegna dell’aggregazione, quella di domenica 1 dicembre (dalle 10 alle 18), quando piazza Miglio si animerà con bancarelle e diverse iniziative per ravvivare la giornata. Per l’occasione è prevista l’apertura straordinaria della biblioteca civica (10/12.30 – 14.30/18).

I nostri consigli se vi trovate a Erba e dintorni

– Erba. “Appunti per mamme e papà” alla Libreria di Via Volta. Il pomeriggio di sabato 30 novembre, dalle 17, è dedicato all’incontro con Giorgia Cozza, scrittrice seguitissima nel campo della genitorialità e autrice del best seller “Bebè a costo zero” e di numerosi altri libri sul tema. Domenica 1 dicembre, invece, saranno ospiti gli artisti giapponesi Fumitaka e Ayumi Kudo con la lettura di una storia per grandi e bambini con tavole e testi creati da loro.

– Erba. Cena solidale di Nisshash sabato 30 novembre alla Casa della Gioventù. Servirà a finanziare un nuovo micro progetto proposto da padre Luca Galimberti da Bouaké, Costa d’Avorio: la sistemazione e implementazione di una piccola biblioteca come luogo di incontro e conoscenza. Durante la cena, oltre a video, collegamenti Skype e musica, verrà proposto uno speciale “book crossing”: ciascuno potrà portare un proprio libro da condividere e scambiare. Info 338-2583187.

– Erba. Sabato 30 novembre in Sala Teatro a NoiVoiLoro (via del Lavoro 7) va in scena “Si alzi il sipario”, concerto della Insubria Wind Orchestra, diretta da Angelo Sormani. Per info e prenotazione rotary@erbalaghi.it.

– Erba. Elena Corti presenta il suo ultimo romanzo “I viaggi segreti di Carlo Rossmann” sabato 30 novembre alle 16 in biblioteca. Ingresso libero.

– Albese. Domenica 1 dicembre alle 16, appuntamento con il “GGG”, ossia il “Grande Gigante Gentile”. Nell’ambito della rassegna “Oltre lo sguardo” il film sarà proiettato presso la sala civica Casartelli. L’ingresso alla proiezione è gratuito per i minorenni, mentre costerà 5 euro per gli adulti.

– Lipomo. Prosegue la rassegna cinematografica a cura dell’oratorio con i film proposti all’auditorium San Vito di via Cantaluppi. Il prossimo appuntamento è in programma per domenica 1 dicembre alle 21. Il film in cartellone è “La belle epoque”, commedia di Nicolas Bedos. Il costo del biglietto di ingresso è di 5 euro intero, ridotto 4,50 euro.

– Canzo. Sabato 30 novembre si svolge “CamminaForeste urbane”. Dalle 10.30 alle 13 si terrà l’iniziativa lungo il sentiero botanico e lo Spirito del bosco. Saranno effettuate piccole sistemazioni forestali e in conclusione pranzo al sacco. Legambiente offrirà ai partecipanti acqua di fonte e dolci.

– Canzo. Ultimo fine settimana per visitare “Cre… attiva”, la mostra artistica ospitata presso la serra del Parco Barni. A esporre le proprie opere sono Anna Frigerio, Giusy Piubel e Fulvia Rizzi. Sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre, l’esposizione si potrà ammirare dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18. L’ingresso è libero e gratuito.

– Eupilio. “Natale in Eupilio”... numero 4. L’Amministrazione comunale – con la collaborazione dei commercianti e delle associazioni locali – organizza per domenica 1 dicembre un evento che trasformerà il paese in un villaggio natalizio. Dalle 11 alle 18 mercatino per le vie, con trenino gratuito che farà la spola tra le frazioni eupiliesi. Tante, inoltre, le iniziative dedicate ai piccoli: laboratori, giochi interattivi e di gruppo, trampolieri e ballerini itineranti, un castello gonfiabile, concorso ed esposizione dei disegni e delle poesie dei bimbi della scuola dell’infanzia. Alle 12, presso i commercianti aderenti all’iniziativa, sarà attivo un servizio di ristorazione. Alle 16, in piazza XXV Aprile, si svolgerà un concerto gospel con The singers choir. In caso di forti piogge, la manifestazione sarà spostata nella palestra comunale.

– Eupilio. “Multilateralismo e sviluppo sostenibile: governare le diseguaglianze, progettare la nuova Europa”. E’ il tema dell’incontro – organizzato da Libertà eguale Milano Lombardia, circolo Dossetti e associazione democratici per Milano – che si svolgerà questo fine settimana, sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre, presso la casa degli esercizi spirituali dei padri Barnabiti. Il seminario si terrà presso la sala auditorium.

– Alserio. Domenica 1 dicembre, dalle 8.30 alle 18 si svolgerà il tradizionale mercatino di Babbo Natale, a cura dell’Amministrazione comunale e della biblioteca. Durante la manifestazione – che avrà luogo presso la struttura polivalente – i bambini, supportati da un’educatrice, potranno disegnare e scrivere la letterina a Babbo Natale, che sarà poi lanciata insieme ai palloncini nel pomeriggio alle 15. Dalle 16 alle 17, l’Amministrazione comunale offrirà ai piccoli presenti la merenda.

– Lambrugo. Domenica 1 dicembre, tornerà l’appuntamento con l’evento “Magico Natale” – organizzato dal Comune con la biblioteca e le associazioni – che si terrà in piazza Papa Giovanni Paolo II, dalle 9.30 alle 17.30. In programma mercatino, mostre, laboratori per bambini, truccabimbi, villaggio degli elfi, Babbo posta, alle 14 caccia al tesoro, alle 15 concerto rock natalizio e alle 17 spettacolo luci e musica davanti al Municipio. In caso di maltempo la festa si terrà in palestra.

– Inverigo. Tradizionale mercatino di Natale organizzato da “Il percorso”, associazione degli amici della scuola “San Carlo”, all’oratorio di Santa Maria. L’iniziativa si terrà per tutto il fine settimana, nelle giornate di oggi, sabato 30 novembre, e domani, domenica 1 dicembre, e proseguirà anche lunedì 2 dicembre, secondo i seguenti orari: sabato dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18, domenica dalle 9 alle 11 e dalle 15 alle 18 e lunedì dalle 11.30 alle 13 e dalle 15 alle 17.30.

