– Città dei Balocchi. Oltre alle bellissime luci sui palazzi della città e il mercatino in stile tirolese, non mancheranno anche questo fine settimana gli ultimi eventi organizzati soprattutto per i più piccoli. Sabato 4 gennaio al Broletto, dalle 15.30 alle 18.30, i piccoli potranno partecipare al laboratorio “Che fine ha fatto lo schiaccianoci?” alla scoperta della musica e del movimento. Per il ciclo Natale in divisa invece i Carabinieri il 4 gennaio aspetteranno i bambini in piazza Volta, dalle 10 alle 18, per tante attività. Sempre al Broletto sabato 4, dalle 10 alle 12.30, si terrà il “Archevita Rocks”, laboratorio creativo per bambini (da 5 a 10 anni) e genitori. Si coloreranno insieme i sassi a tema Befana che poi verranno nascosti in città. Domenica 5 gennaio invece, ai giardini a lago dalle 10 alle 17 i bambini potranno partecipare al “Battesimo della sella” con un giro a cavallo. Nella stessa giornata, dalle 16 alle 17 il Mago Valery sarà al Broletto per uno spettacolo di magia.

– Il Teatro Don Guanella domenica 5 gennaio alle 15 ospita un nuovo spettacolo della Rassegna di teatro dialettale lombardo “Tra ‘l ciaar e ‘l cuur”, organizzata dalla Compagnia Teatrale “Città di Como”. Andrà in scena “I mutand de la sciura Elvira” di Graziano Castoldi grazie alla Compagnia teatrale “Quei de l’uratori” di Como.

Gli appuntamenti sul Lago

– Lake Como Christmas Light: oltre 40 monumenti illuminati sul lago di Como (QUI I DETTAGLI)

– Menaggio. A partire dalle 14.30 in piazza Garibaldi si attende l’arrivo dei Re Magi.

– Carate Urio. Dalle 19.30 al Palagenesio Torneo di Burraco, manifestazione a scopo benefico.

– Brienno. Alle 21 di sabato 4 gennaio la chiesa parrocchiale ospita il concerto “Exultent cieli” che vedrà protagonista il coro polifonico “Pieve d’Isola”.

Nel fine settimana a Cantù e dintorni

– Cantù. L’istituto dei Concettini di Cantù, Centro educativo fondato nel 1898, apre le sue porte ai visitatori che desiderano fare un percorso di fede e devozione attraverso una nuova Mostra dei Presepi che rimane aperta fino al prossimo 6 gennaio. L’ingresso è libero, dalle 15 alle 18.30. Per informazioni è possibile telefonare allo 031.714132 o inviare una e-mail a info@concettinicantu.it.

– Cantù, alla Casa di Babbo Natale. Babbo Natale ha prestato la sua casa alla Befana che vi aspetterà in questi giorni con tante sorprese e una grande scatola in cui raccogliere tutti i desideri di grandi e piccini. 4, 5, 6 dicembre dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Inoltre sabato 4 gennaio alle 11 e alle 16 spettacolo di Burattini di Mario Pigliapochi: “Che bel pianeta!”. Domenica 5 mattina e lunedì 6 pomeriggio: “I laboratori di Rita”, decorazioni giocando con la natura. Domenica 5 pomeriggio: laboratorio di cake design. Si gioca a fare i pasticcieri decorando i biscotti della befana. Infine per tutti e tre i giorni (fino 6 gennaio) Baby Silent Disco con tre canali dedicati a far ballare e divertire i più piccoli.

– Fino Mornasco. Inizia l’anno nuovo ma le tradizioni non cambiano, nemmeno quelle cominciate da poco. Il 2020 per l’Scs Socco&Vertematese si apre con il consueto “Torneo della Befana”, in programma domani, domenica 5 gennaio, dalle 9.30 alle 17 presso la palestra di via Indipendenza di Socco.

Cosa fare a Olgiate Comasco e dintorni

– Olgiate Comasco. Domenica 5 gennaio, dalle 14.30 alle 17, nel cortile del centro congressi olgiatese, in via Lucini, la Pro loco organizza un pomeriggio all’insegna dell’allegria e del divertimento. In arrivo la befana motorizzata, che distribuirà dolci ai bimbi.

– Olgiate Comasco. Domenica 5 gennaio, alle 21, nella palestra comunale, in via Tarchini, il Corpo musicale olgiatese al completo e nella divisa delle grandi occasioni proporrà l’ormai tradizionale e partecipatissimo concerto di gala. Ingresso libero.

– Bulgarograsso. Domenica 5 gennaio il White Christmas Tour vedrà protagonista il Greensleeves Gospel Choir. Il concerto, col patrocinio del Comune di Bulgarograsso, inizierà alle 20.45 nella chiesa di Sant’Agata. Ingresso libero.

I nostri consigli se vi trovate a Erba e dintorni

– Erba. Fino al 6 gennaio a Villa Padre Monti e Istituto Immacolata Concezione è possibile ammirare la mostra dei presepi “Un germoglio spunterà”. Apertura 15.30 – 18.30.

– Erba. L’associazione Casa della Gioventù organizza fino al 6 gennaio al PalaErba il dodicesimo Trofeo “Gianluca Citterio” dedicato alla pallacanestro.

– Erba. Fino al 25 gennaio è visitabile a Villa Ceriani “Presepe di Crevenna”, a cura del gruppo Amici del Presepe, e fino al 19 gennaio “La Betlemme di carta” a cura del gruppo culturale La Martesana.

