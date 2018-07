Grandi serate a luglio, tutte a ingresso libero e gratuito. Non mancate! Segnate in agenda i prossimi appuntamenti.

MARTEDÌ 17 LUGLIO – GIOVANNI COCCO A CASTELMARTE

Martedì 17 luglio alle ore 21 a Castelmarte (nel cortile del Palazzo Comunale) grande serata organizzata dalla Biblioteca Comunale di Castelmarte in collaborazione con la Libreria Torriani: Giovanni Cocco presenta il nuovo libro di Cocco & Magella “Morte a Bellagio” (Marsilio), e dialoga con Angelo Quatrale – musicista e speaker di Radio Fiume Ticino). Sono previsti intermezzi musicali a cura degli allievi dei corsi di musica 2018

Eventi estate: grandi serate tra Erbese e Lago

MERCOLEDÌ 18 LUGLIO – MATTIA CONTI A ERBA

Mercoledì 18 luglio alle ore 21.30 – presso la Libreria di via Volta a Erba – Mattia Conti presenta il suo romanzo “Di sangue e di ghiaccio” (Solferino) e dialoga con Luigi Torriani della Libreria Torriani di Canzo

GIOVEDÌ 19 LUGLIO – CONCERTO THE IDEA IN LIBRERIA TORRIANI

Giovedì 19 luglio alle ore 21 in Libreria Torriani (Canzo, via Brusa 6/8) concerto rock con il gruppo THE IDEA

Andrea Bonfanti:voice

Giorgio Crisquoli:voice and guitar

Paolo Gaddi:bass

Valerio Proserpio:lead guitar

Gianluca Addamiano:drums

GIOVEDÌ 26 LUGLIO – GIOVANNI COCCO A ONNO

Giovedì 26 luglio alle ore 20.30, in riva al lago a Oliveto Lario – nella bellissima frazione di Onno, presso il Campeggio La Fornace – Giovanni Cocco e Amneris Magella presentano il nuovo libro di Cocco & Magella “Morte a Bellagio” (Marsilio), e dialogano con Pierfranco Negri. Serata organizzata in collaborazione con la Libreria Torriani

VENERDÌ 27 LUGLIO – ANDREA VITALI A REZZAGO

Venerdì 27 agosto alle ore 21.00 presso il salone dell’Oratorio di Rezzago (in via Maggiore n. 6) ANDREA VITALI presenta il suo nuovo romanzo “Nome d’arte Doris Brilli”, e dialoga con Luigi Torriani. Serata organizzata dalla Pro Loco e dal Comune di Rezzago in collaborazione con la Libreria Torriani di Canzo

VENERDÌ 27 LUGLIO – EMILIO MAGNI A BELLAGIO

Venerdì 27 luglio alle ore 20.30 a Bellagio, in riva al lago nella splendida frazione di San Giovanni, Emilio Magni presenta il suo libro “El pancott e altre storie. Storie e ricette perdute della tradizione brianzola e lombarda” (Mursia). Vendita libri a cura della Libreria Torriani di Canzo