Eventi Ferragosto 2018. Tanti gli appuntamenti per chi rimane a casa a Como e in provincia. Confermati i fuochi d’artificio. In città spazio alla musica classica. Ma non mancano gli appuntamenti con la cultura e anche quelli per i più piccoli.

Eventi Ferragosto 2018: cosa fare a Como

Per chi quest’anno si troverà a Como e provincia, durante la giornata di Ferragosto, ci sono diverse iniziative in programma. Ecco quindi qualche idea per trascorrere il 15 agosto in compagnia, ad esempio al Summer Festival in città, oppure visitando Villa Bernasconi a Cernobbio.

Gli appuntamenti a Como città

L’evento più importante in città è sicuramente il Summer Festival. Nella giornata di Ferragosto, ai Giardini a lago, ci sarà grande spazio per la musica con l’esibizione del musicista Mario Bargna. A seguire Dj Set e nevicata di Ferragosto. La manifestazione è ad ingresso libero.

A Lenno i fuochi d’artificio

Spostandoci a Lenno confermato l’appuntamento con i fuochi d’artificio. Aspettadoli ci sarà modo di visitare e assaggiare le prelibatezze offerte da numerosi stand enogastronomici.

Per chi preferisce la cultura

Anche nella giornata di Ferragosto sarà possibile visitare Villa Bernasconi a Cernobbio. La dimora storica, un gioiello liberty fresco di restauro, resterà aperta dalle 10 alle 18. Nel corso della giornata saranno offerti anche cestini da pic nic a 15 euro. Mentre l’ingresso è compreso tra 5 e 8 euro.

Attività per bambini al Parco del Lura

Se cercate attività divertenti per i bambini allora potete usufruire dell’iniziativa del Parco del Lura di Cadorago che nella giornata del 15 agosto propone attività per piccoli da 3 a 8 anni. Si tratta di un percorso a tappe tra gli alberi che si sviluppa raccontando diverse fiabe. L’evento si terrà presso il Centro biodiversità a Lomazzo. È richiesta una quota di 7 euro a bambino.