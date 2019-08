Cosa fare quest’anno il 15 agosto? Tutti da scoprire gli eventi per Ferragosto 2019 organizzati a Como, sul lago o in provincia.

LEGGI ANCHE –> Che tempo farà a Ferragosto? Le previsioni

Eventi Ferragosto 2019 a Como

Diversi gli appuntamenti da non perdere nel capoluogo comasco il prossimo 15 agosto. Gli appuntamenti iniziano la mattina, con il concerto organizzato nella Sala Bianca del Teatro Sociale dalla Società dei Palchettisti. Protagonista del concerto, che prenderà il via alle 11, sarà la giovane solista internazionale Noemi Teruel Serrano che dedicherà l’evento a Clara Schumann, a poco meno di un mese dall’anniversario dei 200 anni dalla nascita della più grande pianista dell’Ottocento, compositrice, moglie di Robert Schumann e legata profondamente a Johannes Brahms, amante del Lago di Como che visitò più volte in età matura. QUI TUTTI I DETTAGLI.

Per quel che riguarda le visite, sarà possibile partecipare a passeggiate storico botaniche del parco di Villa del Grumello, grazie alla guida in italiano e inglese dello staff dell’associazione che gestisce la dimora. Le visite saranno nei seguenti orari: 10.30-11.30 e 17.00-18.00. Costo 5 euro a persona, prenotazione obbligatoria scrivendo a parco@villadelgrumello.it.

Aperto al pubblico dalle 10 alle 18 anche un altro simbolo di Como, Castel Baradello. Visite guidate ogni 30 minuti, ultima visita ore 17.30. Il costo è gratuito per chi ha 0-6 anni, di 4 euro tra i 7-14 anni e di 6 euro per gli adulti. La città di Como mantiene aperti per la giornata di Ferragosto, dalle 10 alle 18, anche tutti i Musei Civici e Villa Olmo.

Infine per gli appassionati di cinema, la sera del 15 agosto alle 21 in piazza Martinelli prosegue la rassegna cinematografica all’aperto “35mm sotto il cielo”. Per l’occasione verrà proiettato il film premio Oscar “Green Book”. Costo del biglietto 7 euro intero, 6 euro soci Arci, 5 euro under 18 e over 65.

Appuntamenti sul Lago di Como

Sul Lago di Como si rinnova l’appuntamento con il Ferragosto di Tremezzina. A partire dalle 19 si terrà infatti la serata gestronomico danzante organizzata dall’Asd Lenno sul lungolago e in piazza XI febbraio. Alle 22.30 invece spettacolo pirotecnico musicale del Golfo di Venere.

Sempre a Tremezzina, proprio dal 15 agosto e fino al 25 del mese sarà possibile visitare presso la Torretta Romantica di Villa Carlotta la mostra “Trame Colorate”, organizzata in collaborazione con Anffas Onlus Centro Lario e Valli. Tutti gli oggetti esposti, unici per qualità e realizzazione, sono il risultato di un attento lavoro di squadra mirato al coinvolgimento e alla valorizzazione di persone diversamente abili, attraverso attività laboratoriali e artistiche.

Nello stesso giorno a Griante, nel parco di Villa Flecchia, si svolgerà la tradizionale Festa di Picitt, sagra paesana tra balli, musica e dove assaggiare ottimi piatti locali. A Bellagio invece serata musicale con un nuovo concerto della rassegna Bellagio in Blues. Alle 21 infatti in piazza della Palma si esibirà Daniele Tenca Trio.

In provincia

A Erba invece, come di consueto, il Ferragosto si festeggia con gli Alpini. La Gran Festa che si tiene in piazza Vittorio Veneto partirà il 14 e terminerà 17 tra piatti tradizionali e serate danzanti. QUI IL PROGRAMMA COMPLETO.

Bellissima iniziativa anche a Valbrona dove si terrà la 35esima Festa Insieme dal 15 al 18 agosto. Ci saranno specialità gastronomiche, giochi a squadre, piano bar, laboratori per i bambini e sport da provare. Nella serata del 15 agosto è prevista anche un’escursione al chiaro di luna ai Corni. QUI IL PROGRAMMA COMPLETO.

A Cantù ci si scatena in una serata danzante. Alle 21 infatti in piazza Garibaldi prenderà il via un Ferragosto di balli tutti insieme.

Per segnalare eventi scrivere a giornaledicomo@gmail.com