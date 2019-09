Due presentazioni da non perdere questo fine settimana sotto il tendone della Fiera del Libro di Como allestito fino all’8 settembre in piazza Cavour.

Fiera del Libro di Como: “La poesia e l’altro”

Entrambi vedranno protagonisti la presidente della Casa della Poesia Laura Garavaglia che presenta due volumi a sua firma.

Il primo appuntamento è per sabato 7 settembre alle 16 quando verrà presento il quarto volume dell’antologia “La poesia e l’altro”, edita da I Quaderni del Bardo e curata dalla stessa Garavaglia insieme a Andrea Tavernati e Dome Bulfaro. Durante l’evento non mancheranno letture da parte dell’attore Paolo Sesana e proiezioni di filmati e fotografie tratti dalla nona edizione del Festival Internazionale di Poesia Europa in versi.

“L’antologia raccoglie le voci dei poeti e degli slammer di fama internazionale che hanno partecipato all’evento, tra cui quella dello statunitense Marc Kelly Smith, padre del Poetry Slam, del performer cubano Alexis Diaz Pimienta ma anche di Simone Savogin, tre volte campione italiano di Poetry Slam e finalista a Italia Got’s Talent” spiega la presidente della Casa della Poesia.

Garavaglia presenta: “Numeri e stelle”

Garavaglia sarà impegnata sotto il tendone della 67esima Fiera del Libro comasca anche domenica 8 settembre alle 16 quando presenterà il suo nuovo libro di poesie, edito da I quaderni del Bardo, “Numeri e stelle”. Davanti al pubblico l’autrice dialogherà con Vincenzo Guarracino mentre Paolo Sesana leggerà alcuni brani.

“Alla prima impressione sembra che questi due ambiti non abbiano nulla da spartire. Invece matematica (e tutta la scienza in generale) e poesia cercano anzitutto di dare risposte alle domande fondamentali della nostra esistenza, di comprendere com’è fatto il mondo, com’è fatto l’universo, cercando il più possibile di fare luce sul mistero in cui siamo immersi” spiega Laura Garavaglia.

