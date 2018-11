Corrado Dugo, alias Konrad, porta dai video sui cellulari alle pagine di un libro i “Dieci comandamenti per una vita da Brianzolo”.

Konrad e il suo Brianzolo

Il libro dell’erbese verrà presentato ufficialmente per la prima volta venerdì prossimo, 30 novembre, alle 19 alla Libreria di via Volta. Ma Dugo anticipa per i lettori del Giornale di Erba, che lo ha intervistato, alcuni dei dieci comandamenti che ispirano i brianzolo. Tra i principi distintivi degli erbesi doc: “‘Lavoro e fanaimàn’ è il numero uno, ai brianzoli non piace mai stare fermi, devono sempre trovare qualcosa da fare fin dalle prime ore del mattino. Il cerchio si chiude con il decimo comandamento, ‘Risparmia e metti via’, perché ai brianzoli piace stare attenti alle spese”.

Tutti i dettagli su il Giornale di Erba a da ieri, sabato 24 novembre, in edicola

