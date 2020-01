“La Befana vien di notte”: laboratori per bambini a Lipomo con Tintillà.

La Befana vien di notte: laboratori in attesa dell’Epifania

L’iniziativa, organizzata dall’associazione Tintillà con l’assessorato alla Cultura del Comune, è in programma per venerdì 3 gennaio in biblioteca comunale. A partire dalle 15 e fino alle 18, i volontari dell’associazione saranno presenti e insieme a loro bambini, ragazzi e adulti, in attesa della Befana, potranno costruire oggetti ludici. Tutti sono invitati a passare per trascorrere un pomeriggio di divertimento.

