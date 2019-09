Malinì: il parco giochi al coperto di Erba, dal 2015 a oggi ha conquistato la fiducia di tantissime famiglie con bambini da 0 a 12 anni.

Ogni compleanno è una grande festa

Nel tempo Malinì è andato distinguendosi come spazio feste per bambini, compleanni e altri eventi che, grazie ai pacchetti predisposti da parte degli animatori, si trasformano in momenti all’insegna del puro divertimento.

Diverse le novità introdotte di recente: Prima di tutto il Pigiama Party, ovvero una festa pensata per bambini dai 6 ai 9 anni e può svolgersi sia in orario pomeridiano che serale. I piccoli ospiti, rigorosamente in pigiama, vengono accolti in una sala riservata in esclusiva dove un’animatrice si divertirà con loro effettuando stupefacenti numeri di magia. Durante la festa i bambini impareranno a fabbricare la propria personale bacchetta magica, a preparare pozioni magiche (naturalmente per gioco) e potranno scatenarsi a ritmo di musica.. Altro nuovo pacchetto festa è quello del Color Party. Anche questa festa si svolge in una sala riservata i bambini più grandi, di età compresa tra 8 e 12 anni. In un’atmosfera simpaticamente ovattata e colorata, tutti gli ospiti del festeggiato potranno ballare e divertirsi in assoluta sicurezza, sempre in compagnia di un’animatrice che li seguirà e farà divertire per tutta la durata dell’evento.

Esperienze a misura di bambini

Molti gli ingredienti per realizzare una festa indimenticabile: luci led fluo, gadget fluorescenti e tanta musica permetteranno di ricreare un’atmosfera serena ed energetica, per trascorrere qualche ora tutti insieme in allegria in un ambiente protetto e sicuro.

Scontato dire che tutti i gonfiabili vengono controllati e igienizzati periodicamente. Al contrario non è scontato parlare di sorveglianza dei bambini. Nel parco giochi coperto di Malinì tutti i bambini presenti sono costantemente sorvegliati dallo staff che è anche sempre a disposizione delle famiglie per raccogliere suggerimenti, critiche e consigli al fine di rendere l’esperienza all’interno del Parco Giochi sempre costruttiva e a misura di bambini.

Un Parco Giochi al coperto

Entra nel fantastico mondo delle caramelle… un parco giochi a tema che si sviluppa su una superficie di 700mq. Playground su 3 livelli, costruito su misura da un artigiano Italiano secondo le più ristrette norme italiane ed europee. Il playground consente di scivolare, arrampicarsi, tuffarsi nelle palline e seguire il percorso tutto da sperimentare!

“La nostra filosofia aziendale è quella di utilizzare esclusivamente prodotti Made in Italy conformi alle normative europee e completamente atossici, garantendo una totale sicurezza ai vostri bambini”.

INFO E COSTI

Il capitolo tariffe è quanto mai semplice. Il listino prevede la tariffa fissa di 4 euro nei giorni feriali e 6 euro nei festivi. Il biglietto è valido per un ingresso ed è valido fino alla chiusura della struttura. Sul sito si possono trovare tutti i costi per organizzare feste a tema.

Parco Giochi Malinì – Tel: 3395984063 – www.spaziomalini.com