È risaputo come ridere faccia bene alla salute e al cuore, e allora perché non prendere posto al nuovo spettacolo dei Legnanesi “Non ci resta che ridere”?

Legnanesi a Milano

Corri a teatro per due ore in totale spensieratezza con Gattinoni Travel Store di Milano – Via Manzoni. La storica agenzia milanese, il 6 febbraio 2020, consiglia a tutti i suoi clienti e non solo, un posto d’eccellenza per lo spettacolo “Non ci resta che ridere” in scena al “Teatro Alla Luna” di Milano.

Il pacchetto a partire da 35 euro a persona include: biglietto, trasferimento in bus GT da Lambrugo con accompagnatore (possibilità di altre fermate su richiesta!).

Per informazioni contattare: 02 72094402 (dal lun. al ven. dalle: 09.30 alle 13.00/14.00 alle 18.30 il sabato dalle 09.30 alle 13.00). Costi validi per prenotazioni e pagamenti ENTRO IL 30/10. Email: alberto.curioni@gattinoni.it