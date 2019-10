PiazzaParola, a Lugano la IX edizione del festival letterario

Dal 23 al 27 ottobre si terrà a Lugano la nona edizione di PiazzaParola, il festival di letteratura e società. La nona edizione si terrà nella Hall del LAC Lugano Arte e Cultura, luogo di ritrovo e di incontro per tutti gli appassionati di cultura. L’evento – che prevede un’anteprima il 22 ottobre alle 20.30 al Cinema Iride di Lugano con la proiezione di “Frankenstein Junior” di Mel Brooks – è realizzato in coproduzione con LAC Lugano Arte e Cultura, nell’ambito del progetto LAC edu. Il festival è in collaborazione con Parolario.