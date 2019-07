Svelati i nomi dei finalisti della dodicesima edizione del Premio Antonio Fogazzaro per i concorsi Racconto inedito, Poesia edita e Il Baule della memoria. I vincitori saranno annunciati durante la cerimonia di premiazione – condotta da Rossella Pretto e alla quale parteciperanno alcuni giurati – sabato 14 settembre alle 16 a Villa Camozzi di Grandola ed Uniti. Tutti i testi premiati e finalisti saranno pubblicati nel dodicesimo volume antologico del Premio Antonio Fogazzaro 2019 edito e offerto da “New Press Edizioni”.

Premio Antonio Fogazzaro 2019: racconto inedito

Il concorso del Racconto inedito si è ispirato per questa edizione a Leonardo Da Vinci, in onore del quale quest’anno si celebra il cinquecentesimo anniversario della morte; come nelle passate edizioni, anche quest’anno “ha riscosso un ampio successo” – commenta Aldo Buscaglia, curatore del Premio – “con il solito arrivo di molte centinaia di testi. Gli autori in generale hanno rispettato il tema da noi proposto utilizzando una famosa citazione leonardesca sul senso del ‘tempo’”.

La Giuria Tecnica formata da Gianmarco Gaspari (Presidente), Dino Azzalin, Giovanni Cocco, Andrea Fazioli, Rossella Pretto e Linda Terziroli, ha selezionato i seguenti finalisti: Laura Abate di Erice Casa Santa (TP) con Com’è giusto che sia; Paolo Bonacci di Milano con Apnea; Roberto Curatolo di Milano con Dove finiscono i ricordi?; Elisabetta Meccariello di Sesto Fiorentino con Tempi Moderni (n. 1); Lorenza Noseda di Morbio Inferiore (Svizzera) con Spara da dietro e la lepre cade; Guergana Radeva di Scansano (GR) con Attraverso lo specchio del tempo; Ramona Rinaldi di Pontelandolfo (BN) con Per una tazza di thè; Mario Zunino di Asti con Dopo la pace.

Poesia edita

Aldo Buscaglia commenta così il grande successo anche in questa sezione: “Il nostro concorso di poesia edita […] anche quest’anno ha visto la partecipazione di opere di grande qualità di poeti provenienti da tutto il Paese, edite dalle più qualificate case editrici del settore”. I finalisti individuati dalla Giuria presieduta da Mario Santagostini sono: Laura Di Corcia di Vacallo Ticino (Svizzera) con In tutte le direzioni (LietoColle 2018); Daniele Gaggianesi di Corsico (MI) con Quand finissen i semafor. Quando finiscono i semafori (Arcipelago Itaca 2018); Eleonora Rimolo di Nocera Inferiore con La terra originale (LietoColle 2018); Davide Romagnoli di San Giuliano Milanese con El silensi d’i fӧj druâ (Marco Saya Edizioni 2018); Italo Testa di Milano con L’indifferenza naturale (Marcos y Marcos 2018); Wolfango Testoni di Como con In un mutare o nel nulla (stampa2009, 2018).

Il baule della memoria

“Il concorso Il Baule della memoria, nato lo scorso anno per raccogliere tradizioni e cultura delle valli dei due laghi, il Ceresio e il Lario, non ha ancora i numeri dei due concorsi più anziani. Il livello di chi ha partecipato è eccellente, e i racconti in forma di memorie arrivati in finale meritano di stare a fianco del concorso maggiore” – conclude Buscaglia.

I testi finalisti sono di: Giada Butti di San Nazzaro Val Cavargna (CO) con Un remo silenzioso tra le onde; Rosa Maria Corti di Tremezzina con C’era una volta… Storia di cooperazione e di solidarietà; Mariagabriella Licata di Lanzo d’Intelvi con La frase sul fondo della scodella; Suor Luciana Redaelli di Menaggio con Le vetrine del mio paese; Renato Papa Tavella di Como con L’Alp de Puria e una storia grama.

In attesa di scoprire chi saranno i vincitori di questa edizione 2019, ecco i nomi della passata edizione.

