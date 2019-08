Stand artigianali e tradizioni

Alla scoperta dell’antico borgo

C’è tempo ancora oggi pomeriggio per visitare il suggestivo paese della Vallassina: Rezzago è protagonista con la ventesima edizione di “Cortili in festa”. Alle 15, l’appuntamento con la musica popolare e tradizionale dei Contadini della Brianza in piazza Confalonieri. E poi via alla scoperta delle corti e di tanti mestieri di una volta.

Diciassette punti del paese protagonisti

Sono ben diciassette tra corti e luoghi strategici rezzaghesi le location che ospitano stand artigianali e dimostrazioni di lavori del passato. Tutti ben segnalati e di facile raggiungimento attraverso le strade del centro storico.

Tante risate

A chiudere la ventesima edizione della manifestazione rezzaghese c’è il duo cabarettistico formato da Alessandro Ingrà e Massimo Morselli. Si ride a partire dalle 21 di stasera.