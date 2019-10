Dal 15 novembre all’11 gennaio al Teatro Nazionale di Milano in scena Singin’ in the Rain, ovvero il musical Cantando sotto la pioggia.

Se non conoscete ancora CominCom.it, è giunta l’ora: si tratta del portale Netweek dedicato alle migliori offerte sul mercato (avete intuito bene, come nell’esempio degli ormai storici Groupon, Groupalia e via dicendo), che vi offre questa imperdibile opportunità:

SABATO 7 DICEMBRE – ORE 20,45 – SUPER OFFERTA 2X1: COMPRI 1 BIGLIETTO MA ENTRI IN 2 PERSONE

Singin’ in the Rain è considerato l’apice della carriera dell’iconico Gene Kelly, uno dei più grandi performer di musical della storia. Dopo gli incredibili successi di pubblico e critica raccolti nelle scorse stagioni teatrali da Flashdance – il Musical e A Chorus Line, l’affermata attrice e regista Chiara Noschese alza ancora di più l’asticella e affida il ruolo principale a Giuseppe Verzicco.