Seconda edizione per la rassegna gastronomica di cucina tipica comasca, Gastrolario, nata lo scorso anno da un’idea di Claudio Bizzozero, già patron del Festival della Cazoeula, con l’obiettivo di promuovere i sapori lariani e valorizzare l’estro degli chef del territorio.

Gastrolario: tutte le novità

Dal 4 ottobre al 24 novembre prossimi, infatti, saranno 50 i ristoranti del territorio comasco che aderiranno all’iniziativa presentando, fra le loro proposte gastronomiche, un menù pensato appositamente per la rassegna e realizzato con prodotti, ricette e piatti tipici della tradizione locale, in forma classica o reinterpretata dagli chef. Cinque i territori in cui sono stati divisi: Como, Cantù, Colline (che comprendono tutta la Bassa Comasca e la Brianza), Lago e Monti.

“La differenza principale rispetto alla prima edizione è che abbiamo selezionato tre categorie di piatti che i ristoranti proporranno ai clienti – ha spiegato Bizzozero – Eccole: “pesce di lago”, “polenta uncia” e “carni in umido”. Lo scorso anno invece ogni chef poteva proporre la ricetta che preferiva purché appartenesse alla cucina comasca”.

E proprio su uno di questi tre piatti, la “polenta uncia”, si sfideranno le varie cucine. A decretare la migliore della Provincia di Como saranno i clienti che, dopo aver degustato la portata, dovranno compilare una scheda di valutazione sul sito ufficiale della manifestazione. I più fortunati saranno sorteggiati per partecipare alla “Notte degli Oscar gastronomici comaschi”, nel corso della quale ogni chef racconterà le proprie scelte gastronomiche.

Altra novità di quest’anno sarà GastroLarioExpo, una due giorni espositiva dedicata ai ristoratori, agli sponsor e ai partner della manifestazione che esporranno i propri prodotti al Grand Hotel Imperiale di Moltrasio. L’idea, infatti, è nata proprio dalla mente del suo titolare, che partecipa alla rassegna: Umberto Butti.

Per tutte le informazioni gastrolario.it

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU