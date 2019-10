Dal 14 novembre 2019 al 19 gennaio 2020, arriva al Centro Esposizioni di Lugano, “Van Gogh Alive – The Experience”, la mostra multimediale – con oltre 7 milioni di visitatori e adatta ad ogni età – dedicata al grande pittore olandese, Vincent Van Gogh.

“Van Gogh Alive – The Experience”: la mostra

La vita, le figure e i paesaggi di Van Gogh sono i protagonisti assoluti di questa rappresentazione multimediale immersiva, dedicata al grande pittore olandese che, con il suo stile unico ed inconfondibile, ha gettato le basi dell’arte moderna. Sarà dunque possibile conoscere la vita, l’evoluzione artistica, la storia e le opere del grande maestro, interpretarne i pensieri e le emozioni, accompagnarlo nel suo vagare tra Parigi, Arles, Saint-Rémy e Auvers-sur-Oise, ovvero i luoghi dove creò molti dei suoi capolavori.

L’arte che incontra la tecnologia

Sincronizzate con una potente e suggestiva colonna sonora, più di 3mila immagini ad altissima definizione creeranno un allestimento elettrizzante che riempirà schermi giganti, pareti e colonne, dal soffitto fino al pavimento, immergendo completamente il visitatore nei colori vibranti e nei dettagli intensi che caratterizzano lo stile di Van Gogh.

Tutto questo sarà possibile grazie a SENSORY4TM, un sistema unico sviluppato da Grande Exhibitions, che combina fino a quaranta proiettori ad alta definizione con immagini e audio di qualità cinematografica, per fornire uno degli ambienti multischermo più emozionanti al mondo.

Grazie alla tecnologia SENSORY4TM le animazioni, la grandezza degli schermi e i piani visivi permettono di apprezzare dettagli delle opere altrimenti non percepibili e fanno di “Van Gogh Alive – The Experience” un evento unico nel suo genere, apprezzato da adulti e bambini.

Informazioni utili

La mostra resterà aperta al pubblico tutti i giorni con tanti eventi speciali come BLACK FRIDAY (previsto il 29 novembre con entrata a metà prezzo), le NOTTI AL MUSEO con apertura straordinaria fino alle 23.00 e gli appuntamenti dedicati esclusivamente ai bambini.

I biglietti si potranno acquistare direttamente in loco presso il Centro Esposizioni di Lugano situato in Via Campo Marzio, oppure in prevendita saltando la fila online su www.ticketcorner.ch, www.mediatickets.ch e www.biglietteria.ch, offline presso Manor, LaPosta e CoopCity.

Maggiori informazioni, visita il sito ufficiale www.vangoghlugano.ch, prenotazione scuole/gruppi scrivendo all’indirizzo mail info@vangoghlugano.ch.