Oggi, venerdì 16, e domani, sabato 17 novembre, a Lariofiere va in scena InnovaImpresa – Innovation Think Tank – il Salone BtoB dedicato alla valorizzazione delle soluzioni tecnologiche e innovative di prodotto o processo con proposte applicative per i diversi comparti dell’impresa.

A Lariofiere arriva InnovaImpresa

L’iniziativa si pone l’obiettivo di favorire la diffusione di una cultura produttiva legata alla digitalizzazione e all’innovazione tecnologica, è promossa dalle Camere di Commercio di Como e Lecco con la partnership di Sviluppo Impresa, L@riodesk Informazioni, Distretto Metalmeccanico Lecchese, ComoNExT Innovation Hub, Confindustria Lecco e Sondrio, Ordine degli Ingegneri di Como e di Lecco, Politecnico di Milano – Scuola di Design. In continuità con quanto proposto lo scorso anno, la mostra rappresenta un ulteriore salto verso il futuro delle imprese italiane, presentandosi come un’importante vetrina per le soluzioni innovative di prodotto o processo e la diffusione dell’innovazione tecnologica.

125 espositori italiani ed esteri

Con 125 espositori diretti e indiretti, italiani ed esteri, il Salone presenta agli operatori le opportunità di sviluppo innovativo e trasformazione digitale per le imprese, negli ambiti: ICT e Digitalizzazione dei processi aziendali, Internet of Things, Business Intelligence, Automazione industriale, Robotica, Sensoristica, Pneumatica, Logistica integrata e sostenibile, Materiali innovativi, Impiantistica e macchinari tecnologici, Gestione della progettazione e produzione a commessa, Open Innovation, Business Intelligence, Smart Maintenance, Monitoraggio e tracciabilità dei processi produttivi, Motori elettrici, Filtri per abbattimento inquinanti, Centrali idrauliche, Sistemi di elettroerosione, Pavimenti tecnologici per industria, Sistemi ad aria compressa e impianti di aspirazione, Software e Hardware, Applicazioni web e App, Reti e sistemi informatici, Server farm e servizi di connettività, Risparmio Energetico, Modellazione 3D, Reverse Engineering, Sistemi di movimentazione, Sistemi di fissaggio e imballaggio, Lean Manufacturing, Stampa e prototipazione 3D, Additive Manufacturing, Virtual Machining.

Processi di ultima generazione

L’offerta espositiva di InnovaImpresa, che propone agli operatori occasioni concrete di integrazione di sistemi e processi di ultima generazione nella propria attività, è arricchita danumerosi seminari formativiad alto valore aggiunto sulle applicazioni innovative per i diversi comparti delle imprese. Il ricco programma di alta formazione tecnologica prevede 41 workshop e coinvolge 50 relatori sulle seguenti tematiche: tecnologie abilitanti e trasformazione digitale, smart maintenance, logistica sostenibile, additive manufacturing, lead management, fog computing e automazione industriale, GDPR e privacy, welfare aziendale, internazionalizzazione, investimenti per l’industria 4.0, il ruolo dei droni nell’industria