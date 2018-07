Acsm-Agam e Agesp verso una partnership industriale e societaria. Le società infatti hanno firmato una lettera di intenti non vincolante per lo studio di un percorso di aggregazione con l’obiettivo di valorizzare le competenze, le strette relazioni con i territori serviti e la storia delle rispettive realtà.

Alleanza tra Acsm-Agam e Agesp

AGESP aveva infatti già reso noto, a luglio dello scorso anno, che Acsm-Agam Spa era risultata prima in graduatoria a seguito di una sollecitazione all’invio di manifestazioni di interesse per operazioni di partnership con società appartenenti al Gruppo AGESP e operatori terzi.

Al termine dei lavori (che avranno una durata di circa sei mesi) le parti potranno condividere, là dove sussistano le condizioni necessarie, l’interesse a proseguire il percorso, sottoponendo l’eventuale progetto di aggregazione all’esame e all’approvazione dei rispettivi soci.

Modello virtuoso

L’operazione di aggregazione tra Multiutilities del Nord della Lombardia con riferimento industriale di A2A, approvata il 16 maggio scorso dall’Assemblea Straordinaria di Acsm-Agam Spa è operativa dal primo luglio scorso e si configura come la soluzione che consente agli attori locali di integrare il proprio business creando importanti sinergie e beneficiando delle competenze tecniche e gestionali del Partner industriale nello sviluppo di servizi innovativi sul territorio, con un modello replicabile per ulteriori aggregazioni.

Chi sono le società coinvolte

ACSM-AGAM S.p.A.è la nuova nuova multiutility del Nord della Lombardia, che dal primo luglio 2018 ha come soci principali i Comuni di Monza, Como, Lecco, Sondrio e Varese, con A2A come socio di riferimento e partner industriale. Agesp invece è controllata al 99,99% dal comune di Busto Arsizio e opera nell’erogazione di servizi pubblici locali, come raccolta rifiuti e vendita di energia elettrica e gas.