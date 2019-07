Messina si accende di luce nuova grazie all’accordo siglato dall’Amministrazione comunale locale con l’associazione temporanea di impresa formata da Varese Risorse del gruppo Acsm Agam (mandataria), A2A Illuminazione Pubblica e Di Bella Costruzioni per la gestione degli impianti d’illuminazione pubblica nel territorio.

“Messina è un passo importante per noi in termini di sviluppo e di affermazione delle nostre capacità – ha commentato il BU leader di Energia e Tecnologie smart di Acsm Agam, Giovanni Chighine -. La sinergia con A2A ci ha portati lontano sotto ogni punto di vista e la società che si occupa del ramo illuminazione pubblica per il nostro Gruppo intende crescere ulteriormente”.

“Le attività – ha aggiunto Chighine – affermano i valori dell’efficientamento e della tutela ambientale, principi al centro delle politiche di Acsm Agam, con riduzione delle emissioni atmosferiche e risparmio energetico come nel caso della città siciliana”.