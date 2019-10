Si è aperta questa mattina, sabato 26 ottobre, la 46esima edizione della Mostra dell’Artigianato che annualmente si svolge a Lariofiere a Erba. La manifestazione proseguirà fino al 3 novembre.

Mostra dell’Artigianato

A dare il via alla nuova edizione erano presenti i rappresentanti del sistema istituzionale e associativo sia locale che nazionale che poi incontreranno le aziende artigiane durante il consueto giro della mostra: Fabio Dadati, presidente Lariofiere, Veronica Airoldi, sindaco di Erba, Roberto Galli, presidente Confartigianato Imprese Como, Daniele Riva, presidente Confartigianato Imprese Lecco, Marco Galimberti, presidente Camera di Commercio di Como-Lecco, Elisabetta Maccioni, presidente Comitato Promotore Mostra Artigianato e Marco Granelli, vice presidente Nazionale Confartigianato.

Si apre così un evento che, pur nella sua longevità, ogni anno si rinnova per rispondere in modo sempre puntuale alle aspettative del pubblico e delle imprese. La novità di quest’edizione è sicuramente rappresentata dagli spazi dedicati alla sposa e alle cerimonie, con proposte molto contemporanee e di qualità e tante idee per chi desidera fare compiere il grande passo.

Protagonista il food

La prima giornata della mostra vedrà però protagonista il food; presenti i referenti di Comprartigiano, il progetto a marchio Confartigianato per la valorizzazione del comparto agroalimentare di qualità. A loro il compito di illustrare al pubblico, e soprattutto alle imprese artigiane presenti, le potenzialità di questo modello multicanale per la vendita, anche all’estero di prodotti enogastronomici di qualità.

Non solo: il pubblico potrà scoprire i piatti tipici delle Regioni italiane, con i menù proposti al ristorante della mostra. Si parte sabato con le trofie al pesto genovese accompagnate dal classico Vermentino per poi percorrere, nel corso dei nove giorni, l’Italia del gusto e dei sapori.

Di seguito il programma completo:

Sabato 26 ottobre | la Liguria

Trofie al pesto genovese accompagnato da…

Riviera ligure di ponente doc, 2018,

Vermentino | Podere grecale

Domenica 27 ottobre | la Puglia

Orecchiette alle cime di rapa accompagnato da…

Salento igp, 2018, Mjere bianco | Cantine Calò

Salento igp, 2017, Negroamaro ‘orus’ | Vinosia

Lunedì 28 ottobre | l’Alto Adige

Canederli allo speck accompagnato da…

Alto Adige doc, 2017, Chardonnay, | Cantina di Caldaro

Lago di Caldaro doc, 2016, ‘Greifenberg’ | Cantina di Caldaro

Martedì 29 ottobre | Il Veneto

‘la’ pasta & fagioli accompagnato da…

Venezia doc, 2018, Chardonnay ‘Ciari’ | Borgo Molino

Valpolicella doc, 2017, ‘Laute’ | Adalia

Mercoledì 30 ottobre | la Sicilia

Parmigiana tradizionale di melanzane accompagnato da…

Terre siciliane igt, 2016, ‘Organic’, Grillo & Catarratto, Cantine na. ve.

Terre siciliane igt, 2016, ‘Organic’, Nero d’Avola, Cantine na. ve.

Giovedì 31 ottobre | l’Emilia Romagna

Lasagnette di pasta fresca con ragu’ della tradizione accompagnato da…

Terre verdiane igt, 2017, Malvasia secco, Cantine Ceci

Gutturnio frizzante doc, 2017, Rosso Casanova, Cantine Ceci

Venerdì 1 Novembre | la Valtellina

Pizzoccheri della tradizione valtellinese accompagnato da…

Valtellina bianco igt, 2017, Chardonnay barrique | Plozza

Rosso di Valtellina doc, 2015 | Plozza

