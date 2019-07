Ci sono nuove opportunità di lavoro in ATS Insubria che ricerca tre informatici, un assistente sociale, un geometra/perito edile, un ingegnere e un autista.

ATS Insubria cerca nuovi dipendenti

L’Agenzia di Tutela della Salute di Varese e Como ha bandito 5 avvisi per il conferimento di incarichi di prestazione d’opera professionale, n. 1 avviso per l’assegnazione di una borsa di studio e n. 1 avviso per incarico a tempo determinato.

La scadenza dei bandi è fissata il 26 luglio 2019 per le seguenti figure:

– n. 1 Informatico per l’attuazione del Programma di attività finalizzato al contrasto del Gioco d’Azzardo Patologico – GAP;

– n. 1 Assistente sociale per l’attuazione del Piano dei Controlli 2019 promosso dal Dipartimento PAAPS – Programmazione, Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie;

– n. 1 Geometra/Perito Edile per l’attuazione del Piano dei Controlli 2019 promosso dal Dipartimento PAAPS – Programmazione, Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie;

– n. 1 Informatico per l’attuazione del Piano dei Controlli 2019 promosso dal Dipartimento PAAPS – Programmazione, Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie;

– n. 1 Ingegnere l’attuazione del Piano straordinario triennale di Intervento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di Lavoro;

– n. 1 Informatico/statistico per la realizzazione del progetto “Utilizzo delle digital pathology nella diagnostica istologica sul territorio dell’ATS Insubria” – borsa di studio;

Inoltre, si ricerca n. 1 Autista con esperienza per sostituzione a tempo determinato – scadenza avviso: 18 luglio 2019.

Tutti gli avvisi e le relative informazioni sono presenti nella sezione Bandi di Concorso sul sito di ATS Insubria