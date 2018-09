Chi saranno i vincitori tra le 60 aziende in gara per BtoB Awards 2018? Chi avrà votato il pubblico? E chi la giuria? Chi, dunque, i vincitori? E soprattutto, chi sarà il nuovo re dell’imprenditoria della Brianza?

LA PRESENTAZIONE DEL CONCORSO A GIUGNO: LE CATEGORIE E LE IMMAGINI

BtoB Awards 2018 in Villa Reale

Le risposte a queste domande (e molto di più!) finalmente martedì sera, 2 ottobre 2018, al gran gala dei premi dell’imprenditoria di Monza, Como e Lecco che si terrà nel luogo più affascinante della Brianza: la Villa Reale.

Anche Netweek con Hubnet

Il premio nato nel 2010 per volontà di Hubnet Communication e della rivista Best to Brianza quest’anno acquisisce ulteriore rilevanza grazie alla partnership con il gruppo editoriale Netweek e al patrocinio di Assolombarda.

Sara Re: “Tante sorprese”

Sara Re, partner con Pietro Fortunato di Hubnet Communication, anticipa:

“Tante saranno le sorprese in questa serata, perché oltre alle premiazioni dei best per categoria ci saranno dei premi speciali, dedicati a grandi personalità e progetti che arricchiscono questo territorio. Non solo. Sul palco saranno chiamati a commentare premi e momenti della serata grandi personalità non solo del mondo economico ma anche della cultura, delle istituzioni, del no profit”.

Fortunato: “Raccontiamo le eccellenze Mb”

Questa settima edizione di BtoB Awards rappresenta per le aziende del territorio di Monza, della Brianza e più in generale della Lombardia uno degli appuntamenti di business più importanti.

Pietro Fortunato ricorda infatti che “nel corso delle sue sei edizioni la manifestazione e la rivista hanno raccontato le eccellenze dell’imprenditoria made in Monza e Brianza a un pubblico composto da aziende, professionisti e istituzioni di alto profilo”.

Galione: “Sempre più rilevanza”

Riccardo Galione, Vice President Sales & Marketing di Netweek, aggiunge:

“Proprio per il suo track record di eccellenze, noi di Netweek abbiamo voluto affiancare il percorso di BtoB Awards 2018, dando ulteriori rilevanza a un’iniziativa che contribuisce a creare un circuito di conoscenza e collaborazione in primis tra le aziende, ma anche tra impresa, istituzioni e società civile”.

I profili di tutte le aziende in gara si potranno leggere sulla rivista BtoB Gold 2018 (per informazioni btob18@hubnet.it, tel. 039/2315288). Tutte le info su www.btobawards.it